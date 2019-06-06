觀點／日韓快時尚在台大不同！SPAO「兩關鍵」黯然退場　UNIQLO賣翻開70店



▲衣戀集團在台最後據點，西門町阿曼大樓3品牌同時退場。（影／記者張妤瑄攝）



文／櫻桃籽

近年快時尚品牌在台蓬勃發展，隨著各大品牌都來台展店，市場也越來越火熱，但後進的美國品牌FOREVER 21去年（2018）撤台，不到一年，南韓最大服裝集團衣戀（E-Land）在台的三個品牌：SPAO、MIXXO、WHO.A.U，也在本月初畫下句點。

衣戀在台灣的分公司仍在，面對西門店結束營業，用「櫃位調整中」回應外界，但在該店進出的工人早已私下透露是「退租」，全部商品也都打包，撤台這回事可說是板上釘釘的事。

▲SPAO、MIXXO、WHO.A.U撤店，等同宣告衣戀退出台灣。（圖／記者張妤瑄攝）



衣戀去年先收掉東區1,100坪的3品牌店面，時隔一年最後據點西門町也熄燈，回首當初進台連續兩天邀請韓星來台造勢的風光場面，令人不勝唏噓。對比競品，日系品牌UNIQLO（優衣庫）消費者人人搶，最近更有「喪屍」畫面傳出，與衣戀呈現大反差，我想兩樣情的關鍵，可從「商品」與「店面」兩個方向談起。

衣戀在台，架上商品可說後繼無力。

長期關注衣戀最後在台經營的SPAO等品牌的消費者，就能發現其實該品牌推出許多跨界合作商品，包含《蠟筆小新》、《哈利波特》等，在國內外都有許多討論度，但其實這些品項台灣通通沒有。

▲SPAO常推出聯名商品，但台灣都未引進。（圖／翻攝官方IG）



先前走進SPAO店內，架上品項都是百元價的基本款單品，對消費者的吸引力不夠；基本款單品，以話題性來說，在行銷上也略顯弱勢，更不用說後期衣戀在台灣，幾乎沒有行銷策略可言。且撤台前更有前員工向《聯合報》透露，先前採購人員整批撤換，還讓國外銷量不好的衣服，全部引進台灣。

商品對消費者沒有吸引力，業績差沒賺錢，更遑論最後西門店一月685萬元的月租，以及人事成本等，賠本買賣當然也只能撤出市場了！

挾帶黃金地段、結合餐飲的行銷策略，衣戀雖有優良環境，卻忘記業績成長的動能還是商品本身。

▲西門店內，人台模特兒集中一處，進行撤場。（圖／記者張妤瑄攝）



從「店面」來說，衣戀選址都以「精華地段」、「大坪數」為主，採用多品牌結合餐飲多向經營。

▲西門店4樓餐廳現階段仍照常營業。（圖／記者張妤瑄攝）



衣戀是南韓是最大服裝集團，資源多多可以想見，初登台時旗下代言人有Super Junior、EXO、f(x)等，都是人氣團體，且全球韓流當道，更可以好好運用手上的代言人資源。2014年首度登台展店時，第一步就砸大手筆進軍台北101，在蛋黃區中的蛋黃搶下450坪、3櫃位，更隨手一招，衣戀共有3次邀請韓星來台的案例，且一次邀請2~3位不等。

華麗登場，應該就是衣戀2014年初來台灣時的最佳註解。

▲衣戀在台灣主打韓星牌，打響第一炮是每家店開幕必做功課。（圖／資料照、記者張妤瑄攝）



2016年，衣戀包下西門町阿曼大樓，5層樓、3,000坪包含3服裝品牌、3韓式料理、1家綜合品牌OUTLET，在此之前衣戀在東區開幕千坪大店、台北101開幕近500坪大店。大坪數結合精華地段，天價店租可以想見，加上人力成本，單店一個月的固定成本就有千萬以上，但回頭看商品售價，百元、千元單品為主，利潤低，要賺到收支平衡已屬不易，更遑論商品不夠力。

反觀最近因KAWS聯名在大陸造成「喪屍潮」的UNIQLO，聯名在台也幾乎斷貨，國內外話題商品台灣也有，全面性吸引消費者。雖然與日本差價常被詬病，但若非頻繁往返日本，定價加上不定時促銷，價格仍具有吸引力。以最關鍵的「商品」來說，已贏了大半。



▲UNIQLO與KAWS合作，在大陸形成消費者瘋搶的「喪屍」畫面。



若再從店面選址談起，UNIQLO在台店面多向發展，有大有小，包含百貨店型，也有在捷運地下街內的迷你店型，以及自有停車場的路面店，且深耕台灣9年已有逾70間店鋪。租金有百貨浮動店租，也有固定式店租，壓力相對不會那麼大，且由於店多，還有退場機制可走。

▲UNIQLO積極在台落地深根，店鋪深入城鄉小鎮。（圖／品牌提供）



日韓競品在台發展比一比，可以瞧見日系品牌穩紮穩打，不求大也不求華麗，韓系品牌則是野心勃勃卻後繼無力，消費者不埋單，撤台也是合情合理的事了。

▲UNIQLO與KAWS合作的聯名系列，引爆搜刮潮。（圖／品牌提供）