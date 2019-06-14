fb ig video ETtoday search mobile

KENZO雙人組說掰掰！　大學同窗組合曾開LVMH亞裔創意總監先例

> >

▲▼KENZO創意總監Carol Lim、Humberto Leon。（圖／翻攝 KENZO IG）

▲（左起）KENZO創意總監Humberto Leon與Carol Lim，將於下周秀後正式離任。（圖／翻攝 KENZO IG）

記者張妤瑄／外電報導

KENZO雙人組設計師：Carol Lim、Humberto Leon即將卸任，兩人的謝幕作就是下周將在巴黎男裝周登場的KENZO大秀。該品牌隸屬於LVMH集團，8年前Carol Lim、Humberto Leon上任時，曾創下該集團亞裔創意總監先例，此後許多的亞裔設計師才陸續在歐美設計圈站穩腳步，包含吳季剛（Jason Wu）、王大仁（Alexander Wang）等人。

▲▼KENZO。（圖／翻攝 KENZO IG）

▲▼KENZO。（圖／翻攝 KENZO IG）

▲KENZO最令人印象深刻的標誌，應該就是老虎頭與眼睛。（圖／翻攝官方IG）

時尚權威媒體《WWD》剛剛率先披露這個消息，隨後《BoF》（時裝商業評論）也證實，這對大學同窗組合的雙人組設計師，即將於下周秀後正式離任。據法國《VOGUE》報導，KENZO執行長Sylvie Colin對兩人表示感謝：「Humberto和Carol為品牌帶來多樣與包容的設計，且與許多藝術家合作，用許多系列、時裝秀、廣告激勵新生的創意。」

KENZO方面表示繼任者待定，將於之後宣布，而未來Carol Lim與Humberto Leon將會專注於自創品牌Opening Ceremony的工作上。

▲▼KENZO。（圖／翻攝 KENZO IG）

▲▼KENZO。（圖／翻攝 KENZO IG）

▲KENZO的形象廣告總是給人耳目一新的感受。（圖／翻攝官方IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

擁有一半華裔血統的Humberto Leon與韓裔夥伴Carol Lim，就讀加州大學柏克萊分校時相遇，畢業後兩人同住一棟公寓，有深厚好交情。Humberto畢業後在BURBERRY擔任視覺指導、Carol則到BALLY擔任銷售企劃，直到一次香港的瘋狂血拼行，才讓兩人決心自立門戶，創立Opening Ceremony。

關鍵字：

Carol Lim, Humberto Leon, LVMH, KENZO, Opening Ceremony
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦

UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面