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米蘭男裝周／凡賽斯的狂野變低調　靠英天團「超凡」主唱龐克頭秀叛逆

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▲米蘭男裝周如火如荼舉行中，VERSACE在此發表2020春夏男裝系列。

記者張妤瑄／外電報導

義大利精品凡賽斯（VERSACE）在米蘭男裝周發表2020春夏男裝系列大秀，開秀透過藍襯衫、黑領帶與黑色長版皮革風衣的搭配，顛覆一向奢華狂野的既定印象。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲藍領襯衫配黑色領帶，開場造型顛覆想像。（圖／品牌提供）

以90年代英國電音天團超凡樂團（The Prodigy）為靈感，今年3月才去世的主唱齊斯弗林特（Keith Flint）也是靈魂人物之一，秀上許多模特兒頂著彩色前衛髮型，就是齊斯弗林特的認證標誌。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲超凡樂團主唱齊斯弗林特的龐克髮型，成為秀上吸睛焦點之一。（圖／品牌提供）

首席創意長Donatella Versace透過這系列表示：「我想探索賦予男人權力的元素：信心、自由和渴望毫不猶豫地表現自我，絕對是重要的元素。」標準的正裝是她找到的答案，也許有些讓人跌破眼鏡，不過透過皮革西裝外套的運用，VERSACE派的狂野稍微收斂了些，依舊有型。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲正經八百的西裝造型，用皮革外套顯示個性。（圖／品牌提供）

開場抓出2020春夏重點，緊接著Donatella開始玩創意，威爾斯格紋與黑西裝各半呈現，不對稱的正裝強調出VERSACE男女的叛逆；打開西裝外套的鈕釦，內搭的黑領帶上有著創辦人Gianni Versace的草寫簽名，默默加持男人的時尚味。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲威爾斯格紋與黑色西裝面料的各半拼接，是有趣的新鮮設計。（圖／品牌提供）

撇開刻板印象，男人也能永多變的剪裁、面料與印花挑戰傳統，塑造自信，豹紋印花、與藝術家Andy Dixon合作的賽車印花、VERSACE香水和復刻廣告圖騰，都讓穿上這系列的男子更加瀟灑。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲印花仍是不敗經典。（圖／品牌提供）

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超凡樂團過往的造型成了設計師的靈感來源，流蘇皮革外套、摩托車背心、深色牛仔等，並用豐富的印花層層搭配出街頭味。從這系列中，也能看見VERSACE逐漸轉型，既能滿足保守派男子的時尚風格，也能為大膽嘗試的年輕族群提出瘋狂的時尚見解，沒有侷限。

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供） ▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供） ▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲▼米蘭男裝周／VERSACE凡賽斯。（圖／VERSACE提供）

▲超凡樂團的經典造型，是秀場上年輕潮流的關鍵。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭男裝周, 男裝周, MFW, SS20, 2020春夏, 男裝, 女裝, 貝拉哈蒂德, 吉吉哈蒂德, 超凡樂團, The Prodigy, Donatella Versace, Gianni Versace
fashion.net

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