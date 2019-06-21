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巴黎男裝周／周湯豪＆比莉姐秀場拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

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▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／翻攝周湯豪IG、LV提供）

▲LV秀場，周湯豪、比莉姐拉孔劉玩自拍。（圖／翻攝周湯豪IG、品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

男神孔劉受邀飛到巴黎看潮神Virgil Abloh帶領的LOUIS VUITTON（LV，路易威登）2020春夏男裝秀，台灣則有周湯豪當代表，他出發前穿全套駝色秋冬造型現身機場，帥度滿點，到了秀場後立刻拉著媽媽比莉姐化身粉絲，合影亞洲男神孔劉。影片中孔劉開心地露齒笑，輕易就能撩到萬千少女。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲孔劉、周湯豪都是LV邀請的看秀嘉賓。（圖／品牌提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲周湯豪看秀造型簡約為上，白襯衫灰褲戴上墨鏡就很帥。（圖／品牌提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲孔劉一身黑色造型，依舊是行走荷爾蒙的化身。（圖／品牌提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲吳亦凡一身粉，是秀場男星「嬌」點。（圖／品牌提供）

巴黎男裝周重頭戲，當屬LV這場男裝大秀，Virgil Abloh以巴黎都市風景為靈感，從LV工作室出發、走過塞納河畔、綠蔭廣場等地，看著男童放風箏畫面，回憶起嚮往的孩提時代。短暫的都市小旅行，沿途觀賞讓人心情變美麗的花朵，呼吸撲鼻而來的芳香，蠟筆色系的春夏男裝於是誕生。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲粉嫩色系的正裝配編織草帽，點題都市春遊小旅行，偶爾也能帶上風箏出走放鬆一下。（圖／品牌提供）

粉紫、粉紅、粉綠、天空藍、象牙白勾勒出春暖花開的美景，首先登場的男模們穿著蠟筆色系正裝，搭配手工編織草帽緩緩走來。「花卉」是這場秀的主角，脖子上掛著蠟筆色系花卉走來，或是拎著裝滿花朵的手袋，又或者套上立體花朵裝、穿上印花裝走來。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲花卉掛在脖子上、穿上身，或是直接將包包裝滿花出門，春日男神形象超溫柔。（圖／品牌提供）

南韓團體WINNER成員宋旻浩（Mino）就穿著正裝配著桃紅色印花絲巾登場，化身風度翩翩的花花公子，讓人難移目光。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲宋旻浩是首位走上LV伸展台的韓星。（圖／品牌提供）

Virgil Abloh帶領LV走向街頭，運動風是擺脫不了的關鍵字，在正裝後緊接著就是抽繩運動夾克上場，模特兒踩著運動鞋或馬汀靴，手拎著進化版的三角Keep All手袋走來，或monogram軟包上陣，或許身上還背了風箏，瀟灑如風的姿態，確實就像帥氣春神。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供） ▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲街頭元素仍是少不了的重頭戲，也是潮神Virgil Abloh最讓人期待的部分。（圖／品牌提供）

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觀秀嘉賓就坐在石子路兩旁的陽傘下看秀，多麼像春天下午愜意的咖啡時光；放鬆心情，啜一口咖啡，細細品味最新的潮男模樣。

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供） ▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2020春夏男裝秀。（圖／LV提供）

▲觀秀嘉賓坐在巴黎石子路兩旁，欣賞一套又一套的男人潮裝。（圖／品牌提供）

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