fb ig video ETtoday search mobile

男裝周／江奕勳帶滾石音樂、玫瑰唱片行登T台　重溫7年級生西門町瘋偶像回憶　

> >

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲台灣設計師江奕勳同名品牌ANGUS CHIANG，五度在巴黎男裝周發走秀。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師江奕勳同名品牌ANGUS CHIANG，於台灣時間20日晚間在巴黎男裝周發表2020春夏系列男裝，本季以「愛的主打歌」為主題，與滾石唱片合作，回到90年代華語音樂大量出片的全盛時期。服裝用V型缺口的口袋，還原CD收納袋的樣貌，讓千禧世代的人們，都能想起那段抱著CD隨身聽，重複播放某一首專屬主打歌的青春記憶。

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲江奕勳2020春夏系列與滾石音樂合作。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲近年也漸漸開展女裝設計的江奕勳，這季中在女裝單品上也加入許多CD收納袋元素，隨意放上一兩片光碟，呼應還在用隨身聽時期的人們，趣味十足。（圖／品牌提供）

由黃韻玲編排的音樂作為背景，ANGUS CHIANG以習慣性的戲劇性搭配，如模特兒套上超大光碟走來，既是為現下流行的運動時尚，增加具有台灣味的音樂元素，也呼應了經典的滾石音樂LOGO，毫不隱諱的宣告這季的設計主軸。

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲男模套上大型CD光碟走來，留下讓人印象深刻的畫面。（圖／品牌提供）

滾石音樂LOGO成為毛衣、外套的印花裝飾、短版圓領上衣的ROSE印花，則是知名的玫瑰唱片標誌，也是七年級生的共同記憶。近看細節，耳塞成了橡膠材質的牛角釦，仍是ANGUS風格一貫的趣味。刺眼絢爛的螢光色系，則呼應著音樂光碟的迷幻色澤。

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲滾石音樂的黃底Logo隨處可見，呼應主題。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲那些年，七年級生瘋偶像的日子裡，玫瑰唱片行何其重要。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲江奕勳英文名字為Angus，且他最喜歡橘色，因此服裝上有一些標誌還換上「偽滾石」的「安可唱片」標誌，充滿幽默感。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲橡膠材質耳塞形狀的牛角釦，也是非常有趣的細節。（圖／品牌提供）

江奕勳經典的單車風單品，開秀就出現，男模們穿著2000年偶像歌手流行的極簡隨興風格，寬鬆的肩線則呼應明星登台需要的舞台效果，男女模腳踩著與運動品牌Reebok合作的運動鞋走上伸展台，帶點獨特的日常裝扮，相當於如今明星「私服穿搭」、「機場時尚」追求的愜意感。

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲滾石唱片的黑白偶像插畫、螢光色澤、模特兒的光碟耳環，都是呼應此次主題，運動鞋則是與Reebok的合作款。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

台灣元素一直是江奕勳的設計底蘊，顯而易見、人人能懂的設計靈感一直是他的招牌，本季是他第五度踏上巴黎男裝周，他持續用一貫的方式娓娓道來台灣人的集體記憶。

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲▼巴黎男裝周／台灣設計師江奕勳ANGUS CHIANG 2020春夏系列。（圖／ANGUS CHIANG提供）

▲服裝上就有CD收納袋，那些年聽隨身聽的日子裡，這種衣服怎麼還沒誕生呢？（圖／品牌提供）

fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦

UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面