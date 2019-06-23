準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

▲2019金曲獎頒獎典禮即將在6月29日舉行，在此之前先來看蔡依林的金曲時尚進化論暖身。（圖／CFP、攝影組、CFP）



記者張妤瑄／台北報導

蔡依林（Jolin）出道近20年，今年靠《Ugly Beauty》再度問鼎金曲歌后，從1999年出道至今，她曾抱回4座金曲獎，2007年就獲得金曲歌后肯定，並拿過2座最佳年度歌曲獎，以及1座最佳國語專輯獎，是金曲獎史上憑藉「舞曲」專輯入圍與獲獎率最高的歌手，迄今共入圍15項金曲獎，在近代華語樂壇有不可取代的地位。

▲蔡依林早已是金曲獎肯定的歌后，是近代華語樂壇不可取代的重要人物。（圖／資料照／攝影組）



不止如此，蔡依林的時尚進化論跟歌曲一樣精彩，從「花枝裝」到「彩虹美腿天后」，今年再度問鼎歌后的她，會穿什麼造型讓人期待萬分。

翻開Jolin金曲時尚史，2007年，Jolin獲得大獎肯定當年，她穿著VERSACE（凡賽斯）銀色亮片短洋裝配戴寶格麗（BVLGARI）珠寶踏上星光大道，黑紗拼接亮片的設計，像隻小美人魚，俏麗不失甜美風格，波光粼粼的裙襬彷彿是當晚鍍金預告。

▲蔡依林2007年穿VERSACE亮片裝走紅毯，頗像小美人魚的造型，十分甜美。（圖／CFP）



12年後，蔡依林仍與當時鍍金戰袍的兩個品牌維持良好關係，她變成寶格麗的代言人，也是VERSACE首位官方邀請到時裝周看秀的亞洲女星。

2008年，她抱回金曲歌后隔年，穿義大利精品Giambattista Valli荷葉邊小洋裝踏上紅毯，在年度歌手即將換手的時刻，她自信從容、笑得超甜走上紅毯，不料事後這身造型卻被點評像「花枝裝」。

▲蔡依林金曲獎紅毯最經典的造型「花枝裝」。（圖／CFP）



如今，出道多年的Jolin，時尚品味早已不需外人肯定，心理素質也比當時更加強大，還在此次入圍的專輯《Ugly Beauty》主打歌〈怪美的〉MV中，大方幽自己一默，重新穿上「花枝裝」，再度勾起人們的回憶，又一次展現自信大方的態度。

▲蔡依林在〈怪美的〉MV幽自己一默。（圖／翻攝YouTube）



2013年蔡依林穿BALMAIN黑白幾何短禮服，一頭金髮綁成利落馬尾，瀏海吹得飛高，用復古又霸氣的風格踏上金曲紅毯，小露美腿踢館，「時尚天后」的地位早已不能撼動。

▲2013年蔡依林穿BALMAIN禮服登場，霸氣中帶有復古韻味。（圖／資料照／攝影組）



2015年蔡依林靠著《呸》入圍9項大獎，「呸姐」旋風的強度，連金曲獎都得做好「防颱準備」，此時Jolin穿著浪凡（LANVIN）黑色深V亮片長禮服，一抹紅唇頗有勢在必得的氣氛。果真，當晚就抱回「最佳國語專輯」大獎。

▲2015年蔡依林穿浪凡深V禮服，性感又大器。（圖／資料照／攝影組）



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2016年是蔡依林最近出席的一次金曲獎，由於未端出新作品，僅以「頒獎嘉賓」身份出席，她未踏上星光大道，把鎂光燈留給入圍者。上台頒獎時，她穿著RALPH LAUREN彩虹開衩禮服，露出美腿，妝髮部分採乾淨整齊的中長直髮與紅唇，塑造出正式大器風範，出場後就好評不斷。

▲2016年蔡依林穿彩虹開衩禮服露美腿，雖受到好評，但她當時未走紅毯。（圖／CFP）



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