fb ig video ETtoday search mobile

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

> >

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP、攝影組、CFP）

▲2019金曲獎頒獎典禮即將在6月29日舉行，在此之前先來看蔡依林的金曲時尚進化論暖身。（圖／CFP、攝影組、CFP）

記者張妤瑄／台北報導

蔡依林（Jolin）出道近20年，今年靠《Ugly Beauty》再度問鼎金曲歌后，從1999年出道至今，她曾抱回4座金曲獎，2007年就獲得金曲歌后肯定，並拿過2座最佳年度歌曲獎，以及1座最佳國語專輯獎，是金曲獎史上憑藉「舞曲」專輯入圍與獲獎率最高的歌手，迄今共入圍15項金曲獎，在近代華語樂壇有不可取代的地位。

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲蔡依林早已是金曲獎肯定的歌后，是近代華語樂壇不可取代的重要人物。（圖／資料照／攝影組）

不止如此，蔡依林的時尚進化論跟歌曲一樣精彩，從「花枝裝」到「彩虹美腿天后」，今年再度問鼎歌后的她，會穿什麼造型讓人期待萬分。

翻開Jolin金曲時尚史，2007年，Jolin獲得大獎肯定當年，她穿著VERSACE（凡賽斯）銀色亮片短洋裝配戴寶格麗（BVLGARI）珠寶踏上星光大道，黑紗拼接亮片的設計，像隻小美人魚，俏麗不失甜美風格，波光粼粼的裙襬彷彿是當晚鍍金預告。

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP）

▲蔡依林2007年穿VERSACE亮片裝走紅毯，頗像小美人魚的造型，十分甜美。（圖／CFP）

12年後，蔡依林仍與當時鍍金戰袍的兩個品牌維持良好關係，她變成寶格麗的代言人，也是VERSACE首位官方邀請到時裝周看秀的亞洲女星。

2008年，她抱回金曲歌后隔年，穿義大利精品Giambattista Valli荷葉邊小洋裝踏上紅毯，在年度歌手即將換手的時刻，她自信從容、笑得超甜走上紅毯，不料事後這身造型卻被點評像「花枝裝」。

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP）

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP）

▲蔡依林金曲獎紅毯最經典的造型「花枝裝」。（圖／CFP）

如今，出道多年的Jolin，時尚品味早已不需外人肯定，心理素質也比當時更加強大，還在此次入圍的專輯《Ugly Beauty》主打歌〈怪美的〉MV中，大方幽自己一默，重新穿上「花枝裝」，再度勾起人們的回憶，又一次展現自信大方的態度。

▼ 蔡依林怪美的MV 。（圖／翻攝youtube)

▲蔡依林在〈怪美的〉MV幽自己一默。（圖／翻攝YouTube）

2013年蔡依林穿BALMAIN黑白幾何短禮服，一頭金髮綁成利落馬尾，瀏海吹得飛高，用復古又霸氣的風格踏上金曲紅毯，小露美腿踢館，「時尚天后」的地位早已不能撼動。

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲2013年蔡依林穿BALMAIN禮服登場，霸氣中帶有復古韻味。（圖／資料照／攝影組）

2015年蔡依林靠著《呸》入圍9項大獎，「呸姐」旋風的強度，連金曲獎都得做好「防颱準備」，此時Jolin穿著浪凡（LANVIN）黑色深V亮片長禮服，一抹紅唇頗有勢在必得的氣氛。果真，當晚就抱回「最佳國語專輯」大獎。

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲2015年蔡依林穿浪凡深V禮服，性感又大器。（圖／資料照／攝影組）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

2016年是蔡依林最近出席的一次金曲獎，由於未端出新作品，僅以「頒獎嘉賓」身份出席，她未踏上星光大道，把鎂光燈留給入圍者。上台頒獎時，她穿著RALPH LAUREN彩虹開衩禮服，露出美腿，妝髮部分採乾淨整齊的中長直髮與紅唇，塑造出正式大器風範，出場後就好評不斷。

蔡依林禮服。（圖／CFP、翻攝臉書、官網）

▲2016年蔡依林穿彩虹開衩禮服露美腿，雖受到好評，但她當時未走紅毯。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

準歌后造型史, 蔡依林, Jolin, 呸姐, 金曲獎, 時尚穿搭, 紅毯時尚, RALPH LAUREN, BALMAIN, BALENCIAGA, LANVIN, 浪凡, 巴黎世家, 王大仁, Alexander Wang, 花枝裝, VERSACE, 凡賽斯, Giambattista Valli
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦

UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面