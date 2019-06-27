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「好人才是恐怖份子」　認為只有自己才對的人要小心

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▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／和田秀樹　圖／翻攝PAKUTASO

覺得自己有能力改變別人，是一種幻想 

世上沒有絕對不可能的事

認為自己有能力可以改變別人是一種幻想。就算我們能改變自己，也不可能改變別人。因此，若想壓倒性地辯倒對方，或讓別人完全按照你的想法走，最後絕對會失敗。

但是，我們可以試著與別人溝通看看。當然，在交流意見時，你也可能被對方說服，所以不妨抱持著姑且一試的態度，將自己的意見告訴對方。不要因為不確定性就裹足不前，才不會浪費大好機會。

▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

不可諱言的，若處於不同立場的思考，我們說的話很可能傷害對方，這一點確實要謹慎。但若因「我這麼說，對方可能會罵我」或「我說出真實的想法，會被別人討厭」這類想法就畏首畏尾，只會讓你錯失難得的契機。雖然，對方可能會討厭你，也可能不接受你的意見，但只要有一點可能，就要大膽嘗試。

世上沒有絕對不可能的事。不妨試著與對方溝通看看，就會失敗了也無須生氣，因為你只是為了達成目的而試著溝通，若是失敗了，只要告訴自己「這個結果讓我明白，這樣說無法說服對方」。下一次，你仍可以換個說法。

 #我們沒有改變別人的能力，但仍值得嘗試溝通。

認為只有自己才對的人很恐怖

我以前寫過一本書，名為《好人才是恐怖份子》。我在這本書中想傳達的一個觀念就是：當一個好人對自己擁有百分之百的自信，認為自己的價值觀以及是非的判斷上絕對正確時，其實存在著極大的謬誤與風險。

舉例來說，所謂的黑心企業其實也存在著不只一種的公司文化。有的公司就是以壓榨員工為經營目的，對待員工十分惡劣。但有些公司的初衷是出於善意，結果卻演變成苛待員工的情形。

如果管理階級的觀念是「為了完成工作目標，即使員工加班到半夜也在所不惜」，而且十分堅持這項原則，即使是出於善意，也是在強迫部屬接受自己的價值觀。

▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

只有認為自己的觀點才正確的人，才會強迫別人接受自己的價值觀。
話說回來，只要不強迫別人接受，任何人都可以擁有自己的觀點。
就像無論信仰哪個宗教、無論捐獻多少錢，只要自己覺得可以從中得到內心的平靜，他人都無權置喙。

不過，若要將自己的價值觀套用在別人身上，那又是另外一回事。
因為過度堅持自己認為對的事，很可能會傷害別人。

我是個對於凡事都有一套自己的見解的人，但從未想過要將自己的觀點強迫灌輸給別人。無論一個人最後做出什麼選擇，都必須基於他的個人意志，而非任何人的觀感，這才是尊重。

如果我們能認清，各種觀點與意見中都存在對自己有用的訊息。當別人提出不同的想法時，我們會覺得對方是在幫助自己，就不會因此感到被否定而心情低落或憂慮。

#絕對不能強迫別人接受「自己認為對的事」。

▲▼解決所有煩惱的9種靈活思考。（圖／三采提供）

【書籍推薦】

▲▼解決所有煩惱的9種靈活思考。（圖／三采提供）

★書名：解決所有煩惱的9種靈活思考

★作者：和田秀樹

★譯者：游韻馨

★出版社：三采

★出版日期：2019年6月28日

★建議售價：新台幣320元

關鍵字：

解決所有煩惱的9種靈活思考, 三采, 三采書摘, 和田秀樹
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