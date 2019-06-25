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新婚邱馨慧剛新婚就變「怨婦」　歸寧宴辦完兩天就出門討生活

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▲邱馨慧剛辦完新加坡、台北婚禮，轉身立刻投入工作。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

凱渥名模邱馨慧6月5日與新加坡鞋材供應商黃先生結婚，6月23日回台北舉辦歸寧宴，正式完成兩地宴客事宜兩天，自稱是「工作狂」的新娘邱馨慧，上一秒在飯店撤場、還婚紗，下一秒就現身工作場地做準備，剛辦完台北場兩天就投入工作，出席Roger Vivier（RV）秋冬新品發表會。

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲邱馨慧為了Roger Vivier演繹《青樓怨婦》經典造型，穿上Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋（NT$29,600）、搭配牛皮手提包（NT$110,000）。（圖／品牌提供）

2019秋冬主打的Tres Vivier系列，從經典的Belle Vivier方釦鞋款延伸而來，1967年凱瑟琳德納芙在電影《青樓怨婦》穿上，自此成為難以抹滅的經典。為呼應這個主題，發表現場也佈置成電影院，邱馨慧戴上金色假髮，穿上黑色漆亮皮風衣與黑方釦，重新詮釋經典畫面，她幽默「剛新婚馬上變怨婦」。

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲邱馨慧（中）剛回台北辦完歸寧宴兩天，立刻出門工作。（圖／品牌提供）

從美麗的新娘子變成「怨婦」，但其實邱馨慧心情頗好，剖析婚結婚後的心境，她表示：「覺得比較有歸屬感，整個人比較定一點。」而且剛結完婚馬上就有工作進來，她也超誠實的說「畢竟結婚要花一筆錢，所以趕快出來賺錢，而且今天只要坐著看電影就能賺！」

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲邱馨慧（中）笑認坐著看電影就有錢賺，也是滿好的。（圖／品牌提供）

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RV創意總監Gherardo Felloni今年秋冬靈感源於對女性夢境的想像，夢是現實的隱喻，能在常規之中變出大膽樣貌，從經典改款，方釦變得更加方正，並從Roger Vivier於1960年代設計的粗跟鞋為靈感，打造鞋跟內側呈現內凹弧形的雙色粗跟；也有一體兩面的小包，一面是R字母的金屬提把，一面是V字母的金屬提把，俏皮呼應品牌名字。

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲▼邱馨慧Roger Vivier 2019秋冬新品發表。（圖／Roger Vivier提供）

▲秋冬系列以女性夢境為靈感。（圖／品牌提供）

關鍵字：

邱馨慧, Roger Vivier, RV, 時尚穿搭, 方釦鞋, 青樓怨婦
fashion.net

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