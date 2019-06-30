fb ig video ETtoday search mobile

吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳」

> >

▲▼ 。（圖／翻攝KBSDRAMA IG）

▲吵架先說對不起，不一定代表做錯了，或是代表輸了，只是很珍惜這段關係。

編輯／Rose　圖／翻攝KBSdrama IG

相處帶來摩擦是肯定的，當爭執發生時，「道歉」的藝術就顯得非常重要。也許兩人的認知不同，當只要當一方感覺「受傷」時，即使自認沒失誤也做好先道歉為上，畢竟聽在另一半的耳裡，心理的感受肯定會帶來相當大的影響，假使忽視水面上的漣漪，日後水面下的波濤洶湧，反而會拉遠彼此的距離。

▲▼ 。（圖／翻攝KBSDRAMA IG）

▲自認沒失誤，對方卻有不好的感受，提醒你先道歉為佳。

美國婚姻治療師Carolyn Cole曾提及，很多曾商談過的伴侶在爭執時只在乎「輸贏」，卻忘了一句「對不起」。其實，先說對不起不代表真的做錯，也不代表對方絕對正確，當然也不是代表在這一次交手中「輸了」。

先說對不起，只是比起自尊，更珍惜這段關係。

就像是傳個「在幹麻」的簡訊，或許可以翻譯成「想你」的意思；「對不起」的潛台詞，更像是「我愛你」。

▲▼ 。（圖／翻攝KBSDRAMA IG）

▲對不起就像是我愛你的潛台詞，說出口並不代表輸了。

有45年處理兩性與家庭糾紛經驗的Robert Taibbi認為，當面道歉比起文字來說，效果是最好的。雖然為了避免尷尬情形，很多人會選擇用簡訊或是e-mail說對不起，但其實書信上的道歉相比之下，會讓人感覺較無誠意，若還誤會詞句之間的語氣，反而會引發更大的誤會。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

道歉需要做到的事情，絕對不只一句「對不起」而已，承擔起自己做過的事，不推卸責任之外，承諾未來會改進，避免再次發生同樣情形，會讓接受道歉的另一方能更快釋懷。

▲▼ 。（圖／翻攝KBSDRAMA IG）

▲在一段關係中，每個人都要學習道歉的藝術。

關鍵字：

道歉, 對不起, 兩性, 感情
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦

UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面