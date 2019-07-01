fb ig video ETtoday search mobile

存錢計畫總是破功的你　建議放棄5種不必要的生活開支

> >

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲即使存錢也不會犧牲生活品質。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

在低薪工時長的台灣職場，許多人每個月都卡得緊緊的，但基於日後可能的跳槽空窗期，儲蓄也是必要的計畫選項，或許你的開支壓力並非你想的這麼大，5種可以放棄的消費習慣，即便不做也不會為讓生活品質降低，快從這些改變開啟你的理財習慣。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲從不經意的節省開支開始。

外賣咖啡
咖啡確實是許多人的職場必需品，但以現實面來說，它單價確實不低，即便你已經選擇了外帶平價的店家，單杯的售價仍然逼近50元左右，說實話自己煮咖啡更加省錢，且大部分的咖啡都是在「喝態度」，相信自己不用咖啡加持你也能很時尚。

▲飲料、減肥、蔬菜、檸檬、咖啡。（圖／pixabay）

▲自己沖咖啡更省錢。（圖／unsplash）

保養品
很多女孩會有「囤貨」的習慣，當然指的不是百貨周年慶那種「有計畫性」的採買，而是同事用了一條護手霜，你覺得好用就馬上去掃貨，或許你覺得買2條囤起來遲早會用完，但多數的狀況是你還沒用到第2條，你就愛上了別的香味，秉持著用完再買的原則，你的空間跟錢包都會更輕鬆。

▲▼女孩,女人,女性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲理解自己的行為模式再做購買。（圖／PAKUTASO）

只能穿1年或1季的衣服
時尚的變動總是相當迷人，不是嗎？想要追隨潮流，當季的單品請保持在5款單品以下，以畫龍點睛的心態面對，因為在下一季，你可能會用全新的態度面對它，試著搭配現有衣櫥的單品，絕對會有新的火花。

▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

▲找出自己適合的風格，不盲目追求時尚。

小黃或UBER
縮短交通時間聽起來相當迷人，但若在不趕時間的狀況下，盡量搭乘大眾捷運也有很多好處，不但多走一點路來維持好的體態，且對於環境也有些許貢獻。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲多搭大眾運輸工具，對身體也有好處。

在餐廳飲酒
有時生活就需要點酒精點綴，但餐廳內的酒水通常所費不貲，建議減低去餐廳點酒的次數，並以在家中小酌一番取代，只要買一些起司與下酒菜，也能有一個豐富靜謐的飲酒時光。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

存錢, 儲蓄, 生活, 理財, 節省, 開支
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0701-0707　牡羊桃花降臨、天蠍聚會太多荷包吃緊

幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺

半透明鞋身＋糖果粉！Converse Japan曝光「史上最輕」All-Star限定款

2019厚重髮尾OUT！韓妞都在剪最遮肉層次髮 金曲・時尚／S.H.E花瓣上合體　Hebe默默性感「胸前兩塊布靠一個點相連」 男友被看手機的5種反應：坦蕩蕩反而有危險、主動給你看最可愛 遭受言語霸凌、感情受創痛苦？專家解答：都是「互動」出問題 《玩具總動員4》五大亮點一次看！結尾哭到崩潰、彩蛋超有梗 「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動 吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面