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《僅此一次的愛情》申惠善「富家千金」套ZARA西裝　3000元穿成精品感

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▲▼ 。（圖／翻攝申惠善IG）

▲申惠善是南韓新一代一線女演員。（圖／翻攝申惠善IG）

記者張妤瑄／台北報導

南韓女星申惠善出道7年，從配角躍升為一線女演員，挑劇本的眼光精準，2017年底拿下南韓電視劇演員品牌價值指數第一名，去年（2018）主演《雖然30但仍17》，飾演一名天才小提琴手，最近又在《僅此一次的愛情》中演一名天才芭蕾舞者，不停讓觀眾看到「新才藝」。

▲▼韓劇僅此一次的愛情。（圖／翻攝YNK Entertainment） ▲▼韓劇僅此一次的愛情。（圖／翻攝YNK Entertainment）

▲申惠善挑選劇本眼光精準，且都能給人演技更上一層的感受，這回在新劇中演一名遭遇意外失明的天才芭蕾舞者。（圖／翻攝YNK Entertainment）

申惠善在《僅此一次的愛情》的劇情中演一名擁有芭蕾舞團的富家千金，加上是天才芭蕾舞者，背景可說是人生勝利組。因此，劇中她的服裝非常多變，有穿著氣勢禮服的時候，也有穿著幹練風格的時候，但可別以為這位千金非精品不穿，因為最近一套粉色西裝就出自ZARA。

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▲申惠善搭擋金明洙演出《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝kbsdrama IG）

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29歲的申惠善身高172公分，體重一直維持49公斤，體態相當纖細，穿起全套正裝的整體造型相當幹練，完美形塑女人堅強獨立的模樣。這套ZARA粉紅色雙排釦西裝、粉紅色西褲，特價後約為新台幣3,000元，可惜的是台灣網路商店已經售罄，至於專賣店有沒有，也許要憑運氣。

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▲申惠善穿這套粉色西裝展現溫柔幹練美。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲▼ 。（圖／翻攝ZARA官網） ▲▼ 。（圖／翻攝ZARA官網）

▲ZARA這套粉紅色西裝台灣網路商店已經沒貨。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

申惠善, ZARA, Inditex, 快時尚, 平價時尚, 韓星時尚, 韓星穿搭, 時尚穿搭, 僅此一次的愛情, 韓劇穿搭
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