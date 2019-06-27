fb ig video ETtoday search mobile

「禁慾系」女星杜鵑海邊拍大片　羊絨毛衣配草帽美得很高級

> >


▲花1分鐘搶先逛逛秋冬有哪些新鮮貨吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

36歲的大陸超模杜鵑，被陳可辛導演評為「她讓我想到張曼玉」、「她的氣質很像王菲」，被外界評為有一副「禁慾系」臉蛋，身高177公分的她是天生名模的料，她既吃得下歐美市場，又被打開演戲的開關，是時尚粉絲不可不知的超模。

▲▼大陸超模杜鵑拍《T Magazine》封面。（圖／翻攝微博）

▲杜鵑穿駝色毛衣配草帽登封，自帶高級感。（圖／翻攝微博）

杜鵑近期成為《T Magazine》封面人物，穿著義大利頂級羊絨品牌Loro Piana秋冬新品登上封面，戴上一頂編織草帽，或披上條紋絲巾配上白褲，吹著海風隨意擺動身軀的模樣，空靈氣質就很吸引人。

陳可辛曾說：「摸不清她心裡在想什麼。」正是這股無法輕易看透的氣質，讓他深深被杜鵑吸引，帶她踏入電影圈。

▲▼大陸超模杜鵑拍《T Magazine》封面。（圖／翻攝微博）

▲杜鵑穿著隨興依舊有一股超級名模的氣場。（圖／翻攝微博）

義大利頂級羊絨品牌Loro Piana，正是襯托杜鵑氣質的良伴，沒有過多的Logo，低調的用自己的語彙透露出質感，但走進店內後，伸手輕輕一摸，便能知道這些羊絨、羊毛、喀什米爾面料有多高級，絲滑的觸感是低調貴婦的最愛。用眼睛看設計隨興，但用手摸過後就知道非同小可。

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供） ▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供） ▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供） ▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲Loro Piana延續高質感的面料，設計上加入更多色彩吸睛。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Loro Piana 2019秋冬在駝色、灰色等大地色系中，加入更多繽紛色彩，檸檬黃、草綠、野梅紫等，並透過異材質的拼接，招牌的條紋點綴，勾勒出秋冬氣質洋帽。另外，配件部分也延伸許多，輕鬆的小包、水桶包，或是男士僅重360克的襪套鞋等，品項更加多元。

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana 2019秋冬系列。（圖／Loro Piana提供）

▲配件也越來越多元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Loro Piana, FW19, 2019秋冬, 男裝, 女裝, , , 配件, 杜鵑, 陳可辛, T Magazine
fashion.net

熱門文章

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》球鞋　看電影必穿

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

幫兒子治裝出心得！余文樂推出「童裝支線」大走軍事機能風

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦

UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面