記者張妤瑄／台北報導

郭碧婷因演出《小時代》系列電影在大陸市場活紅，今年3月被香港影視大亨向華強的長子向佐求婚成功，是半隻腳踏入豪門的準媳婦，今（6／28）她受邀出席法國時尚品牌LONGCHAMP秋冬系列發表會，被問到婚禮相關細節，她表示「我個性悶騷不愛講，但夫家那邊肯定會很喜歡（說），到時候大家都會知道的。」

▲郭碧婷難得在台灣出席活動。（圖／記者張一中攝）



交往三個月就點頭嫁的郭碧婷，似乎也不打算多透露婚禮籌備細節，她否認被下封口令，僅再三表示悶騷個性不喜歡提私事，對於婚禮也說：「沒有憧憬，因為（拍戲）不同年代的婚禮都穿過、嘗試過，所以沒什麼幻想，也不確定自己會是什麼感覺，但當下應該還是會覺得很感動。」不過她讚未婚夫是「浪漫大男孩」，平時相處把她當公主在寵。

▲郭碧婷自招是「悶騷人」，平常不太敢穿LOGO衫，但LONGCHAMP的LGP系列帶點英氣，頗喜歡這種感覺。（圖／記者張一中攝）



一口氣試穿兩套秋冬新裝，郭碧婷對LGP圖騰系列讚譽有加，她說「雖然自己是悶騷的人，但現在LOGO是大勢，LGP系列LOGO結合建築結構風格，帶點英氣」，與她個性比較搭，適合我「悶騷到底」類型的人。難得工作兼逛街，有沒有看到能當作嫁妝的東西？她說：「不太懂什麼適合當嫁妝。」

▲郭碧婷最愛La Voyageuse系列包款，讚大小剛好，容量夠又不會不小心塞太多東西進去。（圖／記者張一中攝）



LONGCHAMP今年（2019）2月在紐約時裝周發表第二季大秀，主題為「La Voyageuse」，象徵法國女人到紐約旅遊的意義，設計上結合法式優雅與紐約都會風情，LGP的Monogram系列則是重點，在皮革、襯衫、甚至是蕾絲面料上都能看到，也讓郭碧婷特別點名喜歡LGP黑色蕾絲洋裝。

▲全新的La Voyageuse系列手袋，包身上用立體LGP圖騰吸睛。（圖／品牌提供）



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配件部分，新的La Voyageuse系列包款，結合LGP圖騰烙印，包身上配有皮帶，設計靈感源於古典旅行箱，呼應本季旅遊主題。另外，與日本當紅設計師佐藤大（Oki Sato）主理的nendo設計公司合作推出聯名款，重塑「水餃包」，既能保留能像摺紙方式收納的優點，又被重塑為正方體、圓錐體 圓形等，採用日本Furoshiki風呂敷為靈感，讓水餃包更進化。

▲秋冬最亮眼的nendo聯名系列。（圖／品牌提供）

