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逛・展趣／「泡泡先生」滿屋子粉紅夢幻　邊吹冷氣邊拍美照超放鬆　

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▲快來看看「泡泡先生粉愛變」展覽有哪些好拍的。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國知名繪本《泡泡先生》（BARBAPAPA）已經風靡全球近50年，可愛色彩又充滿正能量的內容，讓它每年在全球創下百萬本銷量。在紙本式微的時代，更顯其有多受歡迎。2019年夏天，泡泡先生首度來台舉辦「粉愛變繽紛特展」。

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲法國繪本《泡泡先生》風靡全球近50年。（圖／業者提供）

大朋友、小朋友、網美們通通注意，6月29日～9月22日，每天早上10點到傍晚6點，在華山中4B館散播正能量，兩層樓的展覽空間共分為8個展區，有「泡泡先生之家」、「百變動物園」、「繽紛泡泡屋」、「粉紅遊樂場」、「聲動繪本」、「泡泡ABC」、「BARBA PUZZLE」、「泡泡星空」。

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲「泡泡先生粉愛變」特展內打造許多拍美照的空間。（圖／業者提供）

粉紅色的球池、互動式的音樂繪本等，打造出夢幻感兼具趣味感的展覽場地，是今年夏天網美們必須抽空打卡的美照場景，邊吹冷氣邊拍照，無需思考、盡情放空，暫時逃脫日常的厭世感吧！

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲粉紅球池、互動式音樂繪本，有拍又有得玩。（圖／業者提供）

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特別推薦能在離峰時間前往，還能脫下鞋子走進泡泡星空展場內，躺在懶人椅上看點點「星空」。

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲▼泡泡先生粉愛變展覽。（圖／業者提供）

▲離峰時間前往，能拍到更漂亮的照片，也能盡情放空喔。（圖／業者提供）

關鍵字：

華山, 華山文創園區, 華山1914文化創意園區, 泡泡先生, 展覽, BARBAPAPA
fashion.net

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