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年輕人IG玩太多會寂寞、愛比較　英國研究：負面能量大過臉書

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編輯／Duke

如果說10年前年輕人都用臉書（FaceBook），那現在肯定是用IG（Instagram）來分享近況，原因來自於修圖方便、廣告與商業活動更少，不過，近日英國研究發現，如果年輕人玩太多IG的話，將會帶來過多的負面影響，包括自尊與外貌，下面一起來看看。

▲玩IG將帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

▲IG玩太多，會帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

根據英國皇家公共衛生協會與年輕人健康運動共同研究發現，當今的社群平台中，最能帶給年輕人正向能量的為Youtube、最多負面影響的為IG與Snapchat。

▲玩IG將帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

▲IG的年輕用戶大多有低自尊、身體形象不佳的狀況。（圖／翻攝自Unsplash）

這份調查是以1479名14至24歲的英國年輕人為研究對象，以現今使用的社群平台來詢問身心健康問題，而最後調查顯示，從正向到負向排名的5大社群平台分別為：Youtube、Twitter、Facebook、Snapchat、Instagram，發現以圖像為主要的平台，帶來的負面情緒最高。

▲玩IG將帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

▲Youtube帶來最多的正向能量。（圖／翻攝自Unsplash）

Youtube最多正能量的原因為大多推薦自己喜歡的影片，所以觀看時的心情都是愉悅的，並不會有負向能量出現，但是IG與Snapchat就不一樣了，首先，使用IG的用戶大多有低自尊、身體形象不佳的狀況，而Snapchat則會讓人有被忽視與霸凌的情況發生。

▲玩IG將帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

▲Snapchat則會有被忽視與霸凌的情況。（圖／翻攝自Unsplash）

▲玩IG將帶給年輕人負面影響。（圖／翻攝自Unsplash）

▲相較於臉書，年輕人愛用IG，也是因為想與長輩們區隔開。（圖／翻攝自Unsplash）

所以各位爸爸、媽媽一定要注意，當小孩在玩社群平台時，可以多多觀察他們的心理狀態，並給予適時的鼓勵，如此一來，才能確保孩子擁有一個健全的身心，以面對未來的各種狀況哦！

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關鍵字：

IG, FaceBook, 英國研究, Youtube, Snapchat, 年輕人, 負面影響
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