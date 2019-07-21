美的不科學！廣末涼子38歲仍保有童顏肌　全靠3個好習慣

九〇年代的演藝圈可說是「自然美」顏值保證，那時的女星總會自帶一股仙氣，像是王祖賢、張曼玉等都是極具代表性的人物，但身為六、七年級的你，肯定也對廣末涼子難以忘懷，脫俗的氣質讓影迷罔顧時光，至今依然把她視作美的象徵。

最近一組廣末涼子的廣告照曝光，好久不見的女神狀況依然好的讓人忌妒，除了天生麗質外，她在生活上也維持了幾樣好習慣來保持狀態，也許妳也該開始培養啦！

飲食－早餐不能少、避免外食，以蔬果補充維生素

現代人生活步調快速，時常有一餐沒一餐，但女神要告訴大家「早餐絕對要吃」！而富含維生素的蔬果如柳橙、蘋果是她每個早晨的好夥伴，有時若有多餘的時間，也會自己打成綜合蔬果汁，從內而外養好體質，也讓一天的開始充滿元氣。

▲（圖／instagram@hamadahideaki）

外食多半油膩，更少不了各式調味品，少吃倒還好，但累積下來對皮膚和身體都是種負擔，廣末涼子常自帶可加熱的「溫沙拉」，並揀選些抗氧化蔬果如藍莓、菠菜、酪梨等作為午餐，從飲食做起替身體打好抗老基礎。

保養－減法保養信奉者，以按摩排毒素、促進血液循環

前陣子風靡日本的「減法保養」打破了我們對保養的迷思，一層又一層的步驟對肌膚未必是好的，用對東西才能使保養品發揮最大的功效。而廣末涼子平日健康的飲食習慣就已經替她打好了基底，洗臉後以精華液保濕搭配全臉按摩，就是她的保養日常，出門也一定會擦上防曬品，抵禦紫外線對肌膚的傷害。

▲（圖／instagram@hamadahideaki）

臉部按摩可以著重在以下三個部位：眼周、顴骨和下巴延伸至頸部。眼周以畫圈的方式來回在眼窩、眼尾、眼袋三個穴位按壓約10次，並利用指關節於眉骨將毒素往外推，順到揉壓太陽穴，可幫助減緩疲勞。

▲（圖／getty images）

顴骨和下顎也是容易累積毒素的部位，利用指腹搓揉並向外帶至耳下凹陷處的淋巴位置，再向下直至鎖骨，過程中可搭配質地較濃稠的保濕精華或保養油，減少摩擦對皮膚的傷害。

運動－熱瑜珈促進新陳代謝，由內而外打造美膚體質

在飲食和保養都下功夫還不夠，抽出時間活動筋骨也是必須的，而廣末涼子選擇的運動是「熱瑜珈」，透過排汗能夠去除體內老廢物質，也能延展全身肌肉，以促進全身的血液循環、改善新陳代謝，唯有把體質養好、底子打好了，其餘的保養才能有加乘的效果！

▲（圖／instagram@hamadahideaki）

其實歲月在臉上留下痕跡是每個女人的必經之路，起初總會憂心忡忡、用盡全身的力量抗拒，但每個年齡有屬於那階段的美，追求身心的健康和發自內心的快樂才是最美好的資產，照片中的廣末涼子不就比花樣年華時的自己多了一份悠然嗎？那是成熟女人才能體會到的好滋味。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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