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睡太少會爆肥！美研究：睡眠不足5小時，一年胖5.7公斤

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少人都把肥胖歸咎於暴飲暴食，或許這不是重點，先想一想自己昨晚睡了幾個小時。因為美國醫學研究指出，晚上睡滿七、八個小時的女性最瘦，只睡3-5個小時，肥胖率比別人高出73%，一年胖5.7公斤。

▲睡眠。（圖／翻攝自unsplash）

加州大學聖地亞哥分校精神病學系Daniel F. Kripke博士為了研究睡眠行為，受訪了超過110萬人，實驗對象年齡處在30至102歲之間，結果有驚人發現。

在這些女性當中，睡滿七、八個小時的最瘦，BMI指數最低，達到24。而睡眠少於5小時或者是睡太多超過10小時的女性，BMI指數都會升高，甚至超過26。

*台灣成人肥胖標準：BMI＜18.5 為過輕，18.5≦BMI＜24 為正常體重，24≦BMI＜27 為過重，BMI≧27 即為肥胖。

▲睡眠。（圖／翻攝自unsplash）

而將BMI指數換算成身高160公分的女性，就會發現，只睡3小時的女性，比起睡眠正常7小時的女性，多出了5公斤以上。另外也有研究指出，每晚睡少於4小時的受試者，肥胖率比睡滿7至9小時的人高出73%，睡5小時的人，肥胖率則高52%，也證明了多睡一點，真的多瘦一點。

不過可別一下子睡太久，睡眠超過十小時不僅會導致肥胖，甚至有血糖異常的情況產生。所以下次想減肥卻停滯不前時，不妨思考一下，是不是你的睡眠阻礙了你，睡得恰到好處才會瘦。

▲睡眠。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

睡眠, 研究, 美國, 減肥, 瘦身, 肥胖
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