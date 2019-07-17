試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能當「水壺袋」　細節搶先瞧



▲BALENCIAGA手機包細節看仔細。



文、影／櫻桃籽 圖／櫻桃籽、品牌提供

法國精品巴黎世家（BALENCIAGA）近年在Demna Gvasalia的帶領下，無論是設計或是作風都相當大膽，細數過去幾個轟動一時的話題包款，棉被包、搬家包、激似IKEA的藍色購物袋、紙袋包等等，都讓人印象深刻。回首先前秋冬秀場，出現「水壺袋」，如今它真的問世了，此次《試・開箱》就來看個仔細。

▲BALENCIAGA先前秋冬秀場上出現「水壺袋」，如今正式開賣，被正式定義為「手機包」。（當然，消費者要當水壺袋，仍然可行）



「水壺包」是創意總監Demna Gvasalia從BALENCIAGA購物袋得到的靈感，其實也非新鮮設計，2年前（2017）他就曾讓「紙袋包」問世，只是當時的尺寸如同一般購物袋大小，2019秋冬推出迷你尺寸，秀場上讓模特兒裝著水壺背上T台，而除了「水壺袋」外，它被正式定義為「手機包」，能放入大大小小的手機尺寸。

▲手機包推出三款經典顏色：黑、白、灰，包身印有專賣店包裝的品牌鑲嵌標識。底部平整，側面可折疊，看起來如同一個真正的紙袋。售價NT$28,700元。

仔細看「手機包」的設計，材質為防刮處理的小牛皮，不太需要擔心使用頻率過高，會出現惱人的刮痕。包身長方形的輪廓，配置小巧的圓形小牛皮手柄，複製專賣店紙袋的外觀；打開包包內附有磁釦，能完美收納放置包中的物品。實用性方面，則配有可調式背帶，能符合每個人不同身高的需求。

▲附有可調整長度的背帶。



空間大小除了秀場上用一瓶礦泉水示範外，「手機包」最重要的當然是手機！試著裝裝看，除了手機之外，還能放入行動電源與一條長的充電線，並能再放入一支口紅。以手機包來看，這樣的空間大小算是很不錯。

▲手機包能放入瓶裝水，空間大小很不錯。



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實際上，手機周邊在如今也是精品搶佔的商機，精品手機殼舉凡BALENCIAGA或是LOUIS VUITTON（LV，路易威登）、GUCCI、LOEWE等品牌都有推出，但皆跟隨著iPhone的趨勢走，如果不是最新一代的iPhone，或許找不到對應的殼。此次，推出「手機包」是聰明之舉，直接讓各種品牌、各種尺寸的手機都有個專屬的「家」。

▲手機「包」能放下各種品牌、各種尺寸的手機，還能帶上行動電源與充電線一起。