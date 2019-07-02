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一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

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▲▼ 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲隨著年紀漸長，要交到新朋友越來越難。

編輯／Rose　圖／翻攝kbsdrama IG

長大後就會發現要交朋友很難，踏出社會後要如同學生時代那般，只是志同道合，喜歡的東西差不多、討厭的東西差不多、喜歡彼此，因而越走越近成為朋友變成一件困難的事。想要單純的認識新朋友，有3種星座一定要集到，分別是處女座、牡羊座、金牛座！

▲▼ 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲特別是進入職場後，還能交到新朋友，絕對要珍惜啊！

【處女座】

處女座自帶毒舌屬性，是刀子嘴豆腐心代表。當他開口，絕對不跟你客氣，一定專挑你的缺點說，雖然嘴上不圓滑，但卻會默默幫助你，當朋友的守護天使。擁有處女座的朋友，真的是很幸福啊。

▲▼ 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲處女座是刀子嘴豆腐心代表，是會罵你沒帶傘，又會為你撐傘的人。

【金牛座】

金牛座叱詫商場，商業頭腦極佳，但他做人最講究「誠信」，以此要求別人，更要求自己。非要金牛騙人，他未開口就已經滿臉漲紅，天性誠實；牛脾氣讓他非常固執，不爽你、撕破臉，也不會有一絲退讓。關於金牛，喜怒哀樂全寫臉上，先天就是靠單純真誠交朋友的星座。

▲▼ 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲金牛座是天性誠實，即使有大不滿，要跟你撕破臉也不會退讓，絕對不會營造表面上的和諧關係。

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【牡羊座】

「四肢發達，頭腦簡單」或許言過其實，但某方面也真實地傳達出牡羊座的特性。牡羊的字典裡沒有迂迴二字，即使不爽也全寫臉上，直接正面突破的跟你溝通，不在背後議論你；他講話誠實，當你認為自己胖了時，千萬別問他，否則他會告訴你「真的胖了」，也不婉轉的修飾。

▲▼ 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲牡羊座對你有不爽，也不會背後議論你，直接正面突破講清楚。

關鍵字：

星座, 朋友, 友誼, 真誠, 友情
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