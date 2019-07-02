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歐陽妮妮吐槽娜娜臉大、娣娣脾氣差挨轟　她靠「釘子鞋」踢爆負面消息

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▲▼ 。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）

▲歐陽妮妮人紅是非多，被微博網友認為失言。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）

記者張妤瑄／台北報導

歐陽妮妮出道以來是非一波又一波，從爆紅的200元事件，到代考風波，負面消息不斷。身為歐陽家大姊，妮妮說話直接，近日又因為姊妹間的玩笑話受到微博網友攻擊，妮妮虧因為有「婊妹」掌鏡娜娜照片才張張纖瘦又有大長腿，更被挖出過往曾暗諷娜娜臉比她大，也公開表示娣娣脾氣不好等言論，讓微博網友看不下去。

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▲歐陽妮妮被扒出曾暗諷娜娜臉比較大，近期更說娜娜是因為「照騙」才顯瘦。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）

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▲歐陽妮妮曾公開表示娣娣因出門外拍照事情而不開心，指妹妹脾氣差。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）

對於再度捲入是非中心，歐陽妮妮曬出穿搭照回應，她曬出「釘子鞋」穿搭，發文寫下「收到這雙鞋的瞬間，腦子裡就想好要踢誰了」，曬穿搭的同時也意有所指的低調回應。

網友心疼聲援的同時，妮妮也回應「沒事的，了解的人心裡自然會明白，別理他們」，隨後娜娜也留言「Miss You」，用網路語言證明姊妹之間的好感情。

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▲再度被黑，歐陽妮妮發穿搭文默默回應。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）

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雖然又有負面新聞傳出，但歐陽妮妮用行動證明自己的心情不受影響，曬出多張穿搭照都面帶笑容，甚至對著鏡頭比出大大的Yeah。她穿著一身白曬出誘人大長腿，身上的行頭有香奈兒（CHANEL）腰包，與新入手Nike與OFF-WHITE的聯名款「釘子鞋」，恰好頗呼應如今的心情，該款是去年（2018）9月時裝周秀款，本月正式開賣，鞋底的釘子是明顯特色。

▲▼NikeＸOFF-WHITE。（圖／FRUITION提供）

▲▼NikeＸOFF-WHITE。（圖／FRUITION提供）

▲▼NikeＸOFF-WHITE。（圖／FRUITION提供）

▲▼NikeＸOFF-WHITE。（圖／FRUITION提供）

▲Nike攜手OFF-WHITE針對女性推出W NIKE ZOOM TERRA KIGER 5跑鞋，售價NT$5,800元。（圖／FRUITION提供）

關鍵字：

歐陽妮妮, 歐陽娜娜, 歐陽娣娣, 妮妮, 娜娜, 時尚穿搭, Nike, OFF-WHITE, 聯名, 跑鞋, FRUITION, 時尚穿搭
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