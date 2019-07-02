韓星瘋「酪梨色」穿搭　Jennie炫腹出招跟上風潮

▲南韓女星近期都在瘋「酪梨色」穿搭。（圖／翻攝Krystal IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星Jennie目前飛到巴黎準備進入工作，昨她透了個空跑去弘大附近玩具店逛逛，穿得隨興就出門，她穿UNIF短袖針織衫，自然「炫腹」，模樣養眼。環顧她這身私服造型，「酪梨色」穿搭是主題，不只短袖露肚上衣是酪梨色，就連肩上的by FAR背包也是一樣的顏色，簡單營造夏日氣息。

▲Jennie趁著去巴黎工作前出門晃晃，私服就是酪梨色搭配。（圖／翻攝Jennie IG）



「酪梨色」近兩季備受南韓女星喜愛，Jennie先前冬天時也曾穿過一樣的搭配，只是上衣換成長袖，照樣走炫腹路線，青春洋溢又俏皮。

▲Jennie從冬天開始愛上酪梨色，一模一樣的搭配秋冬早就出現過了。（圖／翻攝Jennie IG）



Krystal（鄭秀晶）酪梨色穿搭也一樣從秋冬一路穿搭春夏，先前她曾穿著酪梨色羽絨衣避寒，近日出國玩耍時又穿上酪梨色上衣愜意喝下午茶。觀察Krystal穿搭，不只服裝熱愛酪梨色，就連指甲的顏色都有搭配，用帶點藍色調的湖水綠呼應狂愛的酪梨色主題。

▲Krystal冬天穿酪梨色羽絨衣，夏天換穿酪梨色襯衫。（圖／翻攝Krystal IG）



秀智也是酪梨色擁護者之一，先前曬出DIOR（迪奧）30 Montaigne奶茶色方包時，穿T-Shirt配牛仔褲，樸素造型僅用酪梨色當作穿搭主角。

▲秀智曬新包，穿的就是酪梨色上衣。（圖／翻攝秀智IG）



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還沒跟上這股風潮的人，下一步要入手什麼顏色的服裝才潮，韓星們都已經親自示範囉！