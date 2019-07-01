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「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客

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▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲夏黃廉盈與部落客好友Doris合拍夏日比基尼特輯。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

記者張妤瑄／台北報導

名媛夏黃廉盈外表神似大S（徐熙媛），因此被封為「名媛圈大S」，32歲的她育有2個女兒，但她身材完全零走山，最近在IG曬出與時尚部落客好友Doris合作拍攝比基尼美照，只見她大方曬出模特兒級長腿、翹臀，且腹肌上川字線、人魚線通通有，身材樣樣都是極品，照片火辣養眼。

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▲（左起）時尚部落客Doris、夏黃廉盈，兩人都是媽媽，但身材都保養得超級好。（圖／翻攝doris.life部落格）

穿著比基尼拍攝泳裝照期間，夏黃廉盈拿著愛心雞塊拍美照，PO文寫下「在我眼裡連雞塊都是愛心」，張張照片都有幸福神情。粉絲看著零贅肉的健美身材，也不禁舉手發問「是不是拍完照就把雞塊放下？」但夏黃廉盈很放得開，直言回答「那麼貴的飯店雞塊當然要吃掉」。

▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲夏黃廉盈被粉絲抓包大腿上有妊娠紋痕跡，她也大方承認是「媽媽的象徵」。（圖／翻攝夏黃廉盈IG）

個性豪爽，讓夏黃廉盈默默圈粉，在社交軟體上與粉絲的互動熱絡。這回曬出泳裝照，大腿上的妊娠紋被抓包，有人回「瞬間覺得好有親切感」，夏黃也回應「媽媽的象徵」，一點都沒包袱。

▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲夏黃廉盈帶著女兒一起拍攝母女泳裝照，但保養超好的她一點媽味都沒有。（圖／翻攝doris.life部落格）

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夏黃廉盈笑起來很甜，擺出一個微笑就能讓粉絲們融化，看到一系列比基尼美照，有人讚「臉根本少女」，也有人說「腿特長」，同為媽媽的陳泱瑾也大讚「不科學！美成這樣！」的確，帶著女兒一同入鏡的夏黃，看起來不像個媽，根本就是小姊姊，零媽味、凍齡美貌超厲害。

▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲▼ 。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

▲夏黃廉盈從小就是運動員，目前也維持固定運動的習慣，身材保持得很好。（圖／翻攝夏黃廉盈IG、doris.life部落格）

關鍵字：

夏黃廉盈, 名媛大S, 夏黃, 比基尼, 泳裝, 時尚穿搭
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