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「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

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▲▼申惠善《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝申惠善IG）

▲南韓女星申惠善是近年小螢幕一線女明星，172公分的她為了維持偏瘦體態，可說是用了超變態方法控制身材。（圖／翻攝申惠善IG）

編輯／Rose

南韓女星申惠善出道7年，今年搭擋金明洙演出《僅此一次的愛情》，申惠善在劇中飾演一名天才芭蕾舞者，卻意外失明三年的角色。也因此，申惠善有許多著貼身芭蕾舞衣的橋段，曾受封「八頭身美女」的她，不只零贅肉，體態還非常優美，有著女性人人羨慕的姣好身材。

▲▼申惠善《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲▼申惠善《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝kbsdrama IG）

▲申惠善在新劇《僅此一次的愛情》演一名芭蕾舞者，對體態更是要求。（圖／翻攝kbsdrama IG）

29歲的申惠善，身高172公分，體重長年維持在49公斤，BMI只有16.56，有著偏瘦的模特兒體型。過去她曾在訪問中表示：「因為怕靠運動減肥會養出粗壯體態，所以瘦身都從飲食入手。」她每日只吃一餐，用「輕斷食」方法維持身材，扣去睡眠時間一日大概有13～15小時都是空腹狀態。

▲▼申惠善《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝申惠善IG）

▲申惠善常年「一日只吃一餐」。（圖／翻攝申惠善IG）

一日一餐，要靠著堅強意志力才能做到，也難怪能保持偏瘦零贅肉身材。雖然申惠善體態在外人眼中已經完美，但她自己卻還不滿意，曾表示：「因為我比較高，所以體重數字也會比較大，我希望能再瘦一些，朝40公斤努力。」

回顧申惠善的演員歷程，她從《學校2013》出道，接著在《她很漂亮》、《五個孩子》中擔綱配角，直到《藍色海洋的傳說》才躍升女二，與李敏鎬、全智賢同台，成了知名度大開的重要契機。後來在《我的黃金光輝人生》中才躍升女一，該周末劇全國平均收視率超過45％，她更獲封該年南韓電視劇演員品牌價值指數第一名，坐穩一線女演員寶座。

▲▼申惠善《僅此一次的愛情》。（圖／翻攝申惠善IG）

▲▼ 。（圖／翻攝KBSDRAMA IG）

▲申惠善出道7年，從小配角演到女一。（圖／翻攝申惠善、kbsdrama IG）

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近年申惠善更成為電視劇專屬「藝術家」，去年（2018）在《雖然30但仍17》演一名天才小提琴家，今年（2019）又在《僅此一次的愛情》演天才芭蕾舞者，可見知性的外型讓她深受這類型劇本的喜愛，且她也不吝嘗試學習各種才藝，以求更貼近角色。

▲申惠善 。（圖／翻攝申惠善IG）

▲▼韓劇僅此一次的愛情。（圖／翻攝YNK Entertainment）

▲申惠善繼天才小提琴手後，又演一名天才芭蕾舞者。（圖／翻攝申惠善IG、YNK）

關鍵字：

申惠善, 僅此一次的愛情, 瘦身, 減肥, 空腹, 運動, 健身, 甩肉
fashion.net

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