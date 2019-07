Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛　保羅麥卡尼變彩色普普肖像

記者張妤瑄/台北報導

英國設計師Stella McCartney為披頭四(Beatles)成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)之女,昨(7/17)品牌在台舉辦早秋「ALL TOGETHER NOW」膠囊系列發表,就以披頭四經典電影《黃色潛水艇》(Yellow Submarine)為靈感設計而成,融入電影場景、主題、圖案如黃色潛水艇、披頭四成員的普普風格肖像藝術畫等,表現在男、女、童裝之上,熱鬧活潑,也可瞧見女兒對巨星父親的愛與景仰之情。

▲Stella McCartney推出以披頭四為靈魂人物的「ALL TOGETHER NOW」膠囊系列。(圖/品牌提供)



電影《黃色潛水艇》去年(2018)問世滿50周年,遂因此推出數位修復版,也讓Stella McCartney重溫兒時看過的影像,她印象最深刻的就是電影當中傳達的「團結一致」的訊息,因此電影中其中一幕用多國語言呈現「All Together Now」成了服裝與配件上的重要標語,並仍用多達11種語言來闡釋這個訊息,其中還有日文與中文等,服裝與配件上印著「現在大家一齊唱」頗親切。

「ALL YOU NEED IS LOVE」、「LOVE,LOVE,LOVE」也成了系列中另外兩句重要標語,設計師用彩色普普風格,重申團結就是力量的核心精神。披頭四樂團成員成了人造皮草織花的搶眼元素,或是男裝襯衫、T-Shirt的將點,幽默又帶有一絲童趣。

▲服裝設計上有許多披頭四成員的普普肖像畫,非常活潑。(圖/品牌提供)



黃色潛水艇元素無處不在,化身為Eclypse軟皮運動鞋、經典Falabella手袋上的可愛元素點題。另外,在此系列中的服飾更都有限量版的服裝標籤,其上有著一艘黃色潛水艇與THE BEATLES與STELLA MCCARTNEY字樣,極具收藏價值。

▲披頭四經典電影《黃色潛水艇》是該系列最重要的象徵圖騰。(圖/品牌提供)