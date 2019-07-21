奧斯塔羅12星座一周運勢0722-0728　金牛自信心爆棚、牡羊別買樂透

20190722-0728奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！下周在工作／學業上的自信心相當強烈，讓自己在工作／學業上都能得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：處女座愛情運最旺！穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，對彼此也感到安心許多，另外，下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾加強雙方的感情喔！

TOP3：天秤座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

本周需注意星座

1.魔羯座事業運需要留意：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

2.射手座愛情運需要留意：下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免像是說者無意聽者有意的狀況喔！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座

開運顏色：灰色

幸運數字：96

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友的信心度與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，所以下周面對事情時的堅持度要提高一點，另外，也要注意三分鐘熱度的狀況，總而言之，下周如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

愛情運勢★★★

解析：下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自信心不足的狀況於學／事業方面尤其明顯，因為如此導致自己與現實的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，所以有進度落後的狀況出現，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

金牛座

開運顏色：綠色

幸運數字：74

整體運勢★★★★

解析：下周金牛座的朋友對於自我的信心提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人、事、物都有相當大的信心能夠處理得當，另外，也因為自信心的提升，吸引到不少人的目光，所以下周好好享受吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定，而單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在工作／學業上的自信心相當強烈，讓自己在工作／學業上都能得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

雙子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：85

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力，將在下周無法負荷了，而這也會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況，另外，要多傾聽周遭朋友的建議會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方在下周漸漸的敞開內心，並且願意和另一半溝通，而雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的話，也在下周開始逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢不錯，但卻有來的快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：14

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，因為太投入於競爭的想法，導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己的心態才會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周出現出入，或許是某些事情突然發生，讓雙方有了摩擦，並間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖然不影響兩人，但還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的自我意識升高，讓自己在職場上容易和同事起爭執，另外，下周工作業務也將繁重許多，所以下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來的快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

獅子座

開運顏色：黃色

幸運數字：25

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓獅子的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素開始動了起來，所以下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周！

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，其實存在一些雙方都不願意面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

處女座

開運顏色：褐色

幸運數字：36

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺，充滿下周處女朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入內心沉穩的層面，不難發現下周的生活中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己有了安全感，將會是安逸的一周，奧斯建議好好把握！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，對彼此也感到安心許多，另外，下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周可以考慮投資，另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：54

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活當中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，而這樣的熱情活潑，慢慢的由外在轉入了內心層面，若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

天蠍座

開運顏色：銀色

幸運數字：35

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍座朋友則顯得平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，而這樣的狀況也讓你有時間思考未來了，所以你一定要好好享受下周的安穩時間。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出，而下周彼此感情將相處得更加融洽，單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，一定要好好的努力，因為這將奠下日後在工作及學業上是輕鬆或辛苦的重要時刻，所以要多避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，另外，有意願投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好喔！

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：62

整體運勢★★★

解析：下周射手的朋友在處事上顯得畏畏縮縮，對於未知的事物也感到些許的恐懼，另外，下周也有望接觸新的事物，不論是工作或生活中，但卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會，所以下周要更加勇於接受新的事物，同時，也避免過多的評估時間，才不會因此錯失機會喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免像是說者無意聽者有意的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業運方面，要注意積極度減少的狀況，而工作上的考量太多，讓自己做起事來綁手綁腳的，所以下周要避免過度的思考，才不會出現太多的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：下周財運停滯，並不會有增加的狀況，如有投資的朋友，奧斯建議你還是觀望一陣子比較好，另外，也要注意開銷的增加喔！

魔羯座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：下周魔羯座的朋友，面對目前的環境感到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫是否要做改變，而這樣的狀況也讓自己開始自我提升的動作，將會是個良好的一周，奧斯建議要好好把握！

愛情運勢★★★

解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，所以下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，並且願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，總言之會是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，要多留意國際投資走向的訊息，這對你的投資會有加分。

水瓶座

開運顏色：紫色

幸運數字：05

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人、事、物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意，千萬別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外，要多加留意目前所做的事有沒有足夠的細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多喔！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，將會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己，也是個不錯的選擇喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周要多避免投資或理財方面，因為這都不會有太多的起色喔！

雙魚座

開運顏色：藍色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：下周強而有力的行動將充斥在雙魚座朋友的生活中，奧斯建議如果一直以來有事想做，但卻尚未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為接下來付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握！

愛情運勢★★★★

解析：下周在愛情運勢方面，兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下周喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔。

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

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