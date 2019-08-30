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白飯、麵包根本就是腹部贅肉兇手　營養師分享最強飲食法甩開萬年小肚肚

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▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）

短版上衣和緊身衣服真的是小腹婆心中的痛啊！明明四肢瘦瘦的，但小腹的贅肉卻滿溢無法見人！尤其是過了25歲之後，每天的代謝逐年下降13％，如果還是繼續吃著高熱量的油炸甜食，同時又缺乏運動再加上代謝變慢，惱人的脂肪當然會不斷往肚子囤積！人氣營養師趙函穎近日公開6大甩掉腹部贅肉大絕招，只要持之以恆就能告別小腹婆這個惱人的名字（握拳）一起來看看...

減醣飲食

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
「減醣飲食」意指減少精緻澱粉的攝取，像是白米、冬粉、麵包精緻澱粉絕對是造成贅肉形成的元凶之一！但其實減肥不吃澱粉這個迷思其實是錯的，只要挑選正確的澱粉吃就不會形成贅肉，適量攝取地瓜、糙米、蕎麥麵等全榖根莖類食物對身體都不會有負擔！

降低炸物與甜食的食用頻率

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
它們魅力無法擋，長得可愛又可口，但是它們的肥胖威力實在太強大～如果你不想長得跟甜甜圈一樣就必須戒掉垃圾食物們 ！這些含糖食物、飲料和油炸物不僅會讓你變胖連皮膚也會跟著鬆弛，絕對要視它們為全民公敵！

足量白開水

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
多喝水是每個女星的美容秘訣，不論是燃燒脂肪，還是幫助廢物排出都需要水～光喝無糖的茶飲或高鹽分的湯並無法滿足需求！每天要喝的水量為體重（公斤）乘以40c.c。

黃豆取代部分肉類

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
豆腐、豆乾及無糖豆漿都含有豐富的植物性蛋白質及黃豆纖維，不僅低脂肪且不含膽固醇，是非常好讓你瘦得健康漂亮的食材！

彩虹蔬果飲食原則

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
「顏色鮮豔的蔬果營養素就越多」每天七到九份蔬果，顏色愈豐富愈好，豐富的膳食纖維讓你排便順暢有飽足感！大番茄、藻類、菇類、木耳、蘋果、芭樂等，都是甩掉小腹的好幫手！

養成運動習慣

▲瘦身飲食 。（圖／ELLE提供）
很多女生看到運動這一步就放棄了，但為了完美的身材一定要堅持住啊！會喘的運動，以及核心肌群的鍛鍊都可以慢慢地提高身體的代謝機能！沒有運動習慣的妳，可以從每天十分鐘的爬樓梯或慢跑開始，再增加有氧強度。

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG 　PHOTO／GETTY IMAGES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 瘦身, 瘦小腹, 白飯, 麵包, 營養師
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