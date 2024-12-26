星巴克「金財神」討喜到想秒收！冷水壺出經典黑「喝水都有型」

▲星巴克蛇年推熱賣商品新色，帶來新氣象。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接農曆新年，星巴克今年以招財金色系推出「金喜飛來新春禮」組合，內含帆布提袋、TO GO冷水杯與馬克杯，均以超討喜的金色為主色，其中財神爺馬克杯可愛逗趣的笑容，加上金光閃閃的的杯身，討喜到爆炸！根本就想立秒收，而之前推出熱賣的運動冷水壺，也推出經典黑的新色，讓你喝水都有型，新的一年簡單就能有好心情。





金財神馬克杯將熱賣的財神馬克杯，採用喜氣洋洋的金金配色，杯身飾以象徵財運的金財神圖案，增添濃厚的新春氛圍，光擺著就有好氣場，居家與辦公均使用，另經典質感水洗帆布提袋，也用有質感的大地色，呼應金屬孕育豐厚土壤，土壤滋養萬物，代表財富源源不絕而來的招財色調，再加上也是亮到不行的Bling TOGO冷水杯，成為「金喜飛來新春禮」組合，為蛇年更添吉祥好寓意，單組售價2,480元。

另一款話題商品是星巴克的新色冷水壺，透明大容量加上簡潔設計，還有醒目的LOGO，日前首賣時受到不少民眾親睞，本次新推出以經典黑作為主基調，搭配金屬質感的星巴克標誌，展現低調奢華的美感，讓使用者日常攜帶或戶外補水都有型，連喝水都時尚，售價850元至950元不等。

主打精湛工藝和實用設計的「小V鍋」Vermicular，在台受到不少煮夫煮婦喜愛，近期再推出限量版「Premium Black Limited Edition尊爵黑」鑄鐵鍋系列，以奢華的Premium Satin Black全新色調與香檳金細節設計，展現沉穩優雅的質感光澤，且首次是台日同步發售，並為台灣市場特別打造專屬精品序號，購買者可直接升級成品牌VVIP。

與以往的Matte Black 霧面黑相比，尊爵黑典藏版呈現更深邃而細膩的光澤，其香檳金 LOGO 和精緻細節突顯了品牌對工藝的追求。強調每款鍋具皆由日本職人全手工製作，鍋蓋與鍋身的密合精準至低於 0.01 毫米，達到幾乎真空的密封效果，最大化鎖住食材鮮味與營養。

尊爵黑典藏系列涵蓋多款鍋具，包括第 2 代琺瑯鑄鐵湯鍋（18cm／22cm／26cm）、琺瑯鑄鐵平底深鍋（24cm／26cm／28cm）及 IH 和 IH MINI 琺瑯鑄鐵電子鍋，IH 與 IH MINI 電子鍋各限量 500 台，每台皆刻有尊爵精品序號，為收藏者增添專屬價值，還可自動升級為Vermicular V-VIP，享有專屬尊榮待遇，包括新品鑑賞會及活動優先報名權，並可加入專屬Club開啟獨特的料理旅程，尊爵黑系列商品價格區間從 7,500 元至 31,500 元不等。