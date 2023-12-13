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邵雨薇辣露馬甲線太帥氣！楊祐寧大衣裡面沒穿好性感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

LOEWE在微風廣場復興館全新開幕，並邀隋棠、邵雨薇、楊祐寧、王陽明、石知田、邱以太出席，壓軸出場的隋棠身穿Anagram燕麥色短版針織背心搭配黑色甜甜圈鍊帶飾絲緞裙，腳踩Toy黑色山羊皮滿版萊茵石高跟鞋，閃閃發光，她也笑說，很喜歡顏色明亮的東西，像是衣服搭配亮色配件就很跳脫常規，特殊場合可以穿出亮點，日常搭配可以用亮色圍巾配一條黑褲子，就不會變聖誕樹。

▲LOEWE,隋棠,楊祐寧,邵雨薇,Abercrombie & Fitch,穿搭,時尚,。（圖／品牌提供）

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這次群星雲集，楊祐寧更是身穿一件深灰色格紋假兩件式大衣現身，裡面直接沒穿超性感，看似背心與西裝大衣的兩件式搭配，其實是縫製在一起的單品，他也表示，平時裡面會搭配背心或是T恤，這次逛店也看上一款大地色的大包，很中性，可以跟老婆阿梅一起用，適合旅行。

▲LOEWE,隋棠,楊祐寧,邵雨薇,Abercrombie & Fitch,穿搭,時尚,。（圖／品牌提供）

▲LOEWE,隋棠,楊祐寧,邵雨薇,Abercrombie & Fitch,穿搭,時尚,。（圖／品牌提供）

甜美邵雨薇這次則是以整套棕色丹寧西裝展現出帥氣模樣，裡面搭配短版小背心，露出扎實馬甲線，腳踩Toy淺綠色山羊皮滿版萊茵石高跟鞋，她也表示，活動完之後想順便逛街，LOEWE春夏新款的毛毛包跟動物設計都很喜歡，還有帽子也是自己很想試試的單品。

▲LOEWE,隋棠,楊祐寧,邵雨薇,Abercrombie & Fitch,穿搭,時尚,。（圖／品牌提供）

▲LOEWE,隋棠,楊祐寧,邵雨薇,Abercrombie & Fitch,穿搭,時尚,。（圖／品牌提供）

以「從繁忙都市生活中抽身，感受自在悠然」的概念為主題，美式休閒品牌Abercrombie & Fitch就在台中三井LaLaport正式開幕，佔地有140坪的寬敞空間，不僅可以陳列多款品牌單品，更是可以打造悠閒地逛街情境，還引進香水系列，讓消費者可以有機會體驗到全部商品。

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／品牌提供）

▲A&F全台首間正價店落腳於台中三井Lalaport，佔地約140坪擁有舒適寬廣空間。

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關鍵字：

LOEWE, 隋棠, 楊祐寧, 邵雨薇, Abercrombie & Fitch, 穿搭, 時尚

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