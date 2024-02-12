同事退休禮物送什麼？秒測你的真實性格＆理想上司

文／Workworks職場人

「遇到好的上司，務必好好珍惜，不要衝動離職」相信大家一定經常聽前輩分享這番話，職場人們心目中的理想主管是什麼類型呢？本篇編輯將分享「理想上司的心理測驗」，職場人們快一起來測看看吧！

問題：倘若發現你的同事即將退休，職場人們會決定在對方工作的最後一天，送什麼禮物給你的同事呢？



A.一塊手帕

B.花束

C.信件

D.留言

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：一塊手帕

選「一塊手帕」的你，代表最適合與高度敏感的老闆共事。職場人們天生是位情緒清晰的人，不僅能夠體會他人感受，也能諒解同事及客戶間的工作關係，與其跟一位冷靜的老闆共事，更適合與高度敏感的老闆相處，倘若公司的高層主管能體諒員工的感受，職場人自然而然想追隨他的腳步。

選「B」的你：花束

選「花束」的你，代表最適合與擁有美感的老闆共事。職場人們除了注重工作效率，外表打扮也看得非常重要，會希望你的老闆打扮的俐落又乾淨，假設老闆的時尚品味與工作場所不契合時，職場人們寧願會選擇一位工作及私下生活皆能遵守紀律、維持品味的老闆。

選「C」的你：信件

選「信件」的你，代表最適合與語言清晰的老闆共事。職場人們平時工作習慣講求高效率，期望老闆們能夠明確提出自己不夠好及需要努力的地方，倘若職場人們的老闆是位講話含糊，又無法表達工作願景的人，極大的可能會選擇跳槽！

選「D」的你：留言

選「留言」的你，代表最適合與注重團隊工作的老闆共事。與其單打獨鬥，不如將自己融入在團隊中，職場人們擅長與他人協力完成工作，也期望老闆能像隊友般互相幫助，共同打造一個重視團隊合作的工作氛圍！

職場人們的測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

Source：shinri

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