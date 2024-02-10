Jennie、Jisoo都愛金錶！香水瓶蓋變出八角形錶殼、扭曲造型是撞擊來的

▲Jennie是香奈兒大使，平日常戴BOY·FRIEND腕錶。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK在娛樂圈有強大影響力，4名成員也是時尚指標人物，無論公開活動或私服穿搭都引領流行風潮，除了Rosé將代言的Tiffany & Co.珠寶戴牢牢，其他3名成員還會戴上合作品牌的腕錶，Jennie與Jisoo尤其喜歡線條簡潔的金錶，一只錶就能贏得目光！





▲香奈兒BEIGE米色金材質BOY·FRIEND腕錶中型款，538,000元。

Jennie

Jennie是香奈兒（CHANEL）大使，香奈兒的服裝與配件完全融入她的日常，最常戴的錶款是剛柔並濟的BOY·FRIEND腕錶，其八角形錶殼靈感來自N°5香水瓶蓋和芳登廣場，邊緣多層次稜角展現中性的味道，她所選的款式為BEIGE米色金材質，讓人一眼瞧見。





▲Lisa（左）經常戴著她與寶格麗聯名的限量錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲寶格麗全球限量300只的錶徑23 mm BVLGARI X LISA 限量款腕錶已售罄。

Lisa

Lisa去年與代言品牌寶格麗（BVLGARI）合作打造聯名錶，推出錶徑各為33mm與23mm的兩款BVLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶，她親自挑選象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花裝飾錶背，花蕊處繪製代表她的名字自首字母「L」，同時鐫刻「Fabriqué en Suisse」（法文「瑞士製造」之意）字樣，成為她不離身的愛錶。





▲Jisoo身穿Dior裙裝搭配卡地亞Crash腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Jisoo佩戴的卡地亞Crash黃K金腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

Jisoo

身為卡地亞（Cartier）代言人，Jisoo幾乎將品牌Tank坦克錶、Ballon Bleu de Cartier藍氣球錶、Panthère de Cartier美洲豹錶等經典款都戴過一輪，近期的新歡是Crash黃K金腕錶，擁有獨特扭曲線條的Crash錶誕生於60年代，當時有位卡地亞客戶將一枚車禍損壞的Baignoire腕錶帶到倫敦精品店修理，啟發品牌創作出不對稱錶殼、存在感強烈的Crash腕錶。

▲ROSÉ是Tiffany & Co.代言人，佩戴與品牌合作的Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



Rosé

Rosé是BLACKPINK鮮少戴錶的一位，但她一定將代言品牌Tiffany & Co.珠寶當最佳裝飾，最新款總在她的日常穿搭中亮相，尤其鍾愛與品牌合作的Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶，造型源於品牌古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品， Tiffany從她的名字發想設計膠囊系列，於玫瑰金鑲嵌象徵愛與力量的粉紅藍寶石，為中性作品注入甜美氣息，共有手環、一副耳環以及小型與中型項鍊款式。