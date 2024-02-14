營養師曝讓你「越吃越美」4種食物！抗老美白還促排便、養頭髮

▲營養師推薦4種食物能幫助養顏美容，越吃越美。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

每個女生都愛美，為了維持年輕好狀態、好氣色，每天努力防曬、保養都不嫌累，但除了靠保養品，吃對食物也能幫助養顏美容，由內美到外。營養師楊可就在小紅書上分享能讓女生「越吃越美」的4種食物，不僅能美白抗老、抗發炎養出好肌膚，對健康也很有幫助。

＃桑葚



桑葚含有豐富花青素，還有鐵、維生素C、維生素A、β-胡蘿蔔素等豐富營養素，剛好都是女生需要的幾種營養素，能幫助女生顯得氣色好，還有很強的抗氧化力，能幫助抗老、抗發炎，對於預防泌尿道感染、護眼和提升免疫力也都有幫助，還被譽為「21世紀最佳保健水果」。

＃優質蛋白質



人的皮膚、肌肉、頭髮到指甲，主要成分都是由蛋白質所構成的，而蛋白質更是細胞組織組成、新生修復的重要元素，攝取足夠的蛋白質對於美肌、好髮質的養成都有幫助。

營養師提醒，一定要定期吃好的蛋白質，像是魚肉、雞肉、瘦豬肉，或是適當補充蛋白粉也可以。而蛋白粉的選擇，建議選擇每100g含量在70g以上的蛋白粉，每天吃15～30g就行。

＃好的油脂

營養師表示，特別關鍵的一點是優質脂肪的攝取，想要有女人味跟女性體內的荷爾蒙有關，而荷爾蒙分泌又跟吃對好的油脂有關係，還能幫助潤滑腸道、促進排便，也能幫助滋潤肌膚。

而富含優質油脂的食物包含鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等油性魚，還有酪梨、堅果、奇亞籽、橄欖油、紫蘇油等都是健康好油脂的食物來源。

＃富含花青素的食物

平時可多吃一些含有原花青素、花青素和抗氧化成分高的食物，像是蔓越莓、藍莓、草莓等莓果類水果，還有越橘、沙棘等，不僅能幫助清除自由基，抗氧、抗發炎，對於延緩皮膚衰老、亮白肌膚、防止暗沉也有幫助，平時可以當作零食或餐間點心吃。