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5萬元內入手機械錶！燦金MIDO復古味太好看　Seiko重現110年前經典款

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▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，37,500元。（圖／MIDO提供）

記者陳雅韻／台北報導

萬物齊漲的年代，想入手一只優質機械錶門檻也越來越高，預算設定在5萬元以內，可從喜愛的設計與功能、有歷史的優異品牌挑選，《ET FASHION》精選5款風格各異的機械錶，滿足日常穿搭與實用需求。

▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲MIDO金色Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶相當搶眼，37,500元。

燦金MIDO
正逢農曆新年，MIDO Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶金黃外觀最為應景，耀眼設計呼應年節喜慶氣氛，細究此錶其實帶有濃濃的復古味，傳承自50年代時計特色，面盤點綴復古字體數字、每隔5分鐘的軌道分鐘圈間隔圓點，以及日期視窗下6時位置的矩形標記，並以Super-LumiNova®夜光塗層處理；內載自動裝置僅由7枚零件構成的自動上鍊機芯，意味使用更少的零件減少磨損，機芯更加耐用，動力儲存80小時。

▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲Hamilton卡其航空系列PILOT PIONEER腕錶，42,000元。（圖／Hamilton提供）

帥氣Hamilton
Hamilton卡其航空系列飛行員PIONEER腕錶的設計靈感源自二戰期間美國軍方使用的先進計時設備Model 23懷錶，呈現43毫米的帥氣大錶，同時也洋溢著復古氣息，配備雙向旋轉錶圈和搶眼的上鍊錶冠，裝載手動上鍊機芯，讓佩戴者享受為機械錶上鍊的樂趣。

▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲Tissot Seastar 2000專業版腕錶，374,000元。（圖／天梭表提供）

豪邁TISSOT
潛水錶近幾年大風行，Tissot Seastar 2000專業版腕錶深受錶迷喜愛，錶徑46毫米相當豪邁，搭配漸變藍色的波浪紋飾面盤讓人聯想到海洋，外型陽剛而內在也強大，錶搭載 Powermatic 80自動防磁機芯，具600 米防水效能，設有自動排氦閥，獲ISO 6425（2018）潛水錶認證。

▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN青春撞色機械錶NJ0151-88M晴空藍款，13,800元。（圖／CITIZEN提供）

中性CITIZEN
1萬元出頭的CITIZEN青春撞色機械錶晴空藍款NJ0151-88M，堪稱品牌機械錶的人氣王，因為面盤顏色鮮艷年輕，且樣式中性，錶徑40毫米的尺寸男女皆可駕馭而深受喜愛，其三針日期功能對於多數錶迷而言已相當實用，能與日常裝束完美搭配。

▲▼5萬元機械錶 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage製錶110周年紀念系列SPB401J1錶，款採用純白琺瑯面盤重現1913 Laurel的外形和設計，43,500元。（圖／Seiko提供）

復古Seiko
由Seiko打造的日本第一只國產錶Laurel於1913年誕生，去年問世滿110周年，品牌旗下各推出融入Laurel腕錶經典元素的7款不同風格紀念錶致敬。當中以發揚日式裝飾精髓著稱的Presage系列，採用純白琺瑯面盤、「紅12」時標與藍色指針打造SPB401J1錶，與原創款最為神似，唯9時位置新增動力儲存顯示。

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關鍵字：

Seiko, MIDO, TISSOT, CITIZEN, Hamilton

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