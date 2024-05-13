金智媛《淚之女王》實力帶貨！Delvaux、Chanel都背　同款精品包被問爆

文／美人圈

韓劇《淚之女王》完結，連帶劇中主角們上身的單品配件也全被問爆，尤其是飾演百貨女王「洪海仁」的金智媛更是實力帶貨，每次曬出的單品都展現出財閥之女的好眼光，難怪粉絲都想搶收同款。本篇也幫大家神出金智媛在劇中的御用精品包，其中來自比利時皇室御用品牌Delvaux更是多次出鏡，跟著海仁買不怕出錯啦！

▲金智媛飾演百貨女王「洪海仁」實力帶貨。（圖／IG@tvn_drama）

《淚之女王》金智媛同款精品包

Delvaux

究竟是哪個牌子可以讓財閥女海仁都搶包色？原來正是來自百年比利時老牌Delvaux。劇中金智媛多次出鏡Delvaux經典的Brillant手提包，從基本款黑色、白色到焦糖色縫線款都不放過，可見真的愛到骨子裡！Brillant包設計低調典雅，力挺的包身結構加上招牌金屬馬蹄型搭扣，看似簡單卻又不簡單，當之無愧地成為成熟女性的首選。

▲金智媛焦糖色同款同尺寸，Delvaux Brillant MM S +P Rodéo Calf Surpiqué，NT$289,000。（圖／截圖自NetflixIG@highziumstudio）

▲飾演白賢祐的金秀賢在劇中也有幫拿Delvaux經典Brillant手提包。（圖／截圖自Netflix）

▲Delvaux Brillant Mini S +P Rodéo Calf Surpiqué，NT$238,100。（圖／Delvaux）

▲Delvaux Brillant MM Box Calf，黑色，NT$273,600。（圖／Delvaux）

▲Delvaux Brillant MM Box Calf，白色，NT$273,600。（圖／Delvaux）

劇中另外一款同樣來自Delvaux的還有這款Pin斜背包，只見金智媛以一身Burberry風衣外套做搭配，立刻展現休閒率性魅力！Delvaux Pin是櫃上詢問度極高的款式，整體散發中性氣息，簡約俐落的包身曲線加上正面D字樣彰顯身份，輕巧又觸感柔軟，是一款可正式、可休閒的百搭包。

▲Delvaux Pin Daily Taurillon Soft Surpiqué，NT$121,000。（圖／Delvaux、IG@highziumstudio）

Valentino

《淚之女王》中，金智媛不僅服裝頻繁上身Valentino，就連包款都不放過！而她欽點的包就是品牌超人氣Locò包，以鮮明俐落的線條搭配精巧柔順的皮革工藝，中間的V字Logo更是點睛之筆，一包完美彰顯富家千金和職場女強人的高貴形象。此外，金智媛也以Valentino白色VSLing方形包呼應白色西裝套裝，與包身同色系標誌VLogo扣飾和簡潔外型，一背上身氣場全開。

▲金智媛劇中服裝、包包許多來自Valentino。（圖／截圖自Netflix）

▲Valentino LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN WITH JEWEL LOGO，NT$114,000。（圖／Valentino）

▲Valentino VSLing方型包，NT$132,000。（圖／Valentino、IG@tvn_drama）

CELINE

2021年春夏初登場的CELINE Claude肩背包以及16手提包也是金智媛在《淚之女王》的御用款！Claude肩背包長方形包身輪廓搭配識別度滿分TRIOMPHE鎖鏈標誌，焦糖棕色溫潤氣質，深受年輕女孩喜愛。另一款16手提包則大推職場OL們入手，包緣呈現流線型的圓滑線條，採取翻蓋式的設計便於拿取東西，沒有浮誇裝飾卻辨識度滿分，難怪能擄獲金智媛的心。

▲CELINE Claude肩背包以及16手提包也是金智媛在《淚之女王》的御用款。（IG@tvn_drama）

▲CELINE 16迷你手提包，NT$120,000。（圖／CELINE）

▲CELINE Claude肩背包，NT$115,000。（圖／CELINE）

CHANEL

貴婦們最愛的香奈兒CHANEL身為財閥之女當然不能錯過！意外的是，金智媛選擇上身的為容量超實用的後背小包，保留經典元素包含菱格紋縫線、雙C旋轉鈕釦等細節，純白配色與粉色格紋套裝撞出甜美感，直接撩撥賢佑的心啊！

▲CHANEL小型後背包，NT$201,800。（圖／CHANEL、IG@tvn_drama）

Saint Laurent

編輯自己最印象深刻的一幕絕對是《淚之女王》劇中一場政商交流宴會，金智媛以一身Balmain水鑽洋裝手拿Saint Laurent晚宴包，同色系穿搭營造出高貴形象，美到讓人捨不得眨眼。另一款接機背的經典Manhattan小方包則是不少初入Saint Laurent女孩的首選，硬挺包型輪廓加上金屬配片，時髦又不會太張揚，手提、肩背都流淌出優雅貴氣的富家千金氛圍。

▲SAINT LAURENT Minaudiere晚宴手拿包，NT$90,600。（圖／SAINT LAURENT、IG@tvn_drama）

▲SAINT LAURENT Manhattan方型皮革包，NT$133,600。（圖／SAINT LAURENT）

Ferragamo

金智媛不愧是財閥女，連提個包都可以出動宋仲基！劇中有一幕找來宋仲基客串出演律師文森佐時，金智媛便以一身桃粉色套裝配上Ferragamo Iconic手提包，甚至還讓宋仲基幫提，畫面相當逗趣。Ferragamo Iconic手提包同樣也是職場人士必備，梯形包身配上亮面光滑黑色皮革，簡練線條與俐落套裝相襯，襯托出職場女強人風範。

▲FERRAGAMO Iconic黑色手提包。（圖／Ferragamo、IG@tvn_drama）

由Ferragamo創始人之女Fiamma Ferragamo操刀設計的Top Handle手提包金智媛也狂曬！純白配色看上去乾淨優雅，與金屬扣飾相呼應，拎在手上瞬間成為目光焦點，是一款兼具實用和高顏值的美包。

▲FERRAGAMO Iconic Top Handle手提包。（圖／Ferragamo、IG@tvn_drama）

Dior

Dior粉包櫃一定會收藏的經典Lady Dior在時尚圈占有舉足輕重的地位，金智媛在交往初期與被求婚時都分別背著黑色和正紅色Lady Dior！Lady Dior最具特色的就是Cannage藤格紋圖案縫線，配以的金屬D.I.O.R.吊飾散發典雅魅力，不論用作日常約會背或是職場穿搭都相當合適。

▲Dior Lady Dior My ABCDior籐格紋手提包，NT$195,000。（圖／Dior、IG@tvn_drama）

▲Dior迷你Lady Dior手袋，NT$175,000。（圖／Dior、IG@tvn_drama）

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