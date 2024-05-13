fb ig video ETtoday search mobile

金智媛《淚之女王》實力帶貨！Delvaux、Chanel都背　同款精品包被問爆

>

文／美人圈

韓劇《淚之女王》完結，連帶劇中主角們上身的單品配件也全被問爆，尤其是飾演百貨女王「洪海仁」的金智媛更是實力帶貨，每次曬出的單品都展現出財閥之女的好眼光，難怪粉絲都想搶收同款。本篇也幫大家神出金智媛在劇中的御用精品包，其中來自比利時皇室御用品牌Delvaux更是多次出鏡，跟著海仁買不怕出錯啦！

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲金智媛飾演百貨女王「洪海仁」實力帶貨。（圖／IG@tvn_drama）

《淚之女王》金智媛同款精品包

Delvaux

究竟是哪個牌子可以讓財閥女海仁都搶包色？原來正是來自百年比利時老牌Delvaux。劇中金智媛多次出鏡Delvaux經典的Brillant手提包，從基本款黑色、白色到焦糖色縫線款都不放過，可見真的愛到骨子裡！Brillant包設計低調典雅，力挺的包身結構加上招牌金屬馬蹄型搭扣，看似簡單卻又不簡單，當之無愧地成為成熟女性的首選。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲金智媛焦糖色同款同尺寸，Delvaux Brillant MM S +P Rodéo Calf Surpiqué，NT$289,000。（圖／截圖自NetflixIG@highziumstudio）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲飾演白賢祐的金秀賢在劇中也有幫拿Delvaux經典Brillant手提包。（圖／截圖自Netflix）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Delvaux Brillant Mini S +P Rodéo Calf Surpiqué，NT$238,100。（圖／Delvaux）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Delvaux Brillant MM Box Calf，黑色，NT$273,600。（圖／Delvaux）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Delvaux Brillant MM Box Calf，白色，NT$273,600。（圖／Delvaux）

劇中另外一款同樣來自Delvaux的還有這款Pin斜背包，只見金智媛以一身Burberry風衣外套做搭配，立刻展現休閒率性魅力！Delvaux Pin是櫃上詢問度極高的款式，整體散發中性氣息，簡約俐落的包身曲線加上正面D字樣彰顯身份，輕巧又觸感柔軟，是一款可正式、可休閒的百搭包。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Delvaux Pin Daily Taurillon Soft Surpiqué，NT$121,000。（圖／Delvaux、IG@highziumstudio）

Valentino

《淚之女王》中，金智媛不僅服裝頻繁上身Valentino，就連包款都不放過！而她欽點的包就是品牌超人氣Locò包，以鮮明俐落的線條搭配精巧柔順的皮革工藝，中間的V字Logo更是點睛之筆，一包完美彰顯富家千金和職場女強人的高貴形象。此外，金智媛也以Valentino白色VSLing方形包呼應白色西裝套裝，與包身同色系標誌VLogo扣飾和簡潔外型，一背上身氣場全開。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲金智媛劇中服裝、包包許多來自Valentino。（圖／截圖自Netflix）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Valentino LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN WITH JEWEL LOGO，NT$114,000。（圖／Valentino）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Valentino VSLing方型包，NT$132,000。（圖／Valentino、IG@tvn_drama）

CELINE

2021年春夏初登場的CELINE Claude肩背包以及16手提包也是金智媛在《淚之女王》的御用款！Claude肩背包長方形包身輪廓搭配識別度滿分TRIOMPHE鎖鏈標誌，焦糖棕色溫潤氣質，深受年輕女孩喜愛。另一款16手提包則大推職場OL們入手，包緣呈現流線型的圓滑線條，採取翻蓋式的設計便於拿取東西，沒有浮誇裝飾卻辨識度滿分，難怪能擄獲金智媛的心。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲CELINE Claude肩背包以及16手提包也是金智媛在《淚之女王》的御用款。（IG@tvn_drama）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲CELINE 16迷你手提包，NT$120,000。（圖／CELINE）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲CELINE Claude肩背包，NT$115,000。（圖／CELINE）

CHANEL

貴婦們最愛的香奈兒CHANEL身為財閥之女當然不能錯過！意外的是，金智媛選擇上身的為容量超實用的後背小包，保留經典元素包含菱格紋縫線、雙C旋轉鈕釦等細節，純白配色與粉色格紋套裝撞出甜美感，直接撩撥賢佑的心啊！

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲CHANEL小型後背包，NT$201,800。（圖／CHANEL、IG@tvn_drama）

Saint Laurent

編輯自己最印象深刻的一幕絕對是《淚之女王》劇中一場政商交流宴會，金智媛以一身Balmain水鑽洋裝手拿Saint Laurent晚宴包，同色系穿搭營造出高貴形象，美到讓人捨不得眨眼。另一款接機背的經典Manhattan小方包則是不少初入Saint Laurent女孩的首選，硬挺包型輪廓加上金屬配片，時髦又不會太張揚，手提、肩背都流淌出優雅貴氣的富家千金氛圍。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲SAINT LAURENT Minaudiere晚宴手拿包，NT$90,600。（圖／SAINT LAURENT、IG@tvn_drama）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲SAINT LAURENT Manhattan方型皮革包，NT$133,600。（圖／SAINT LAURENT）

Ferragamo

金智媛不愧是財閥女，連提個包都可以出動宋仲基！劇中有一幕找來宋仲基客串出演律師文森佐時，金智媛便以一身桃粉色套裝配上Ferragamo Iconic手提包，甚至還讓宋仲基幫提，畫面相當逗趣。Ferragamo Iconic手提包同樣也是職場人士必備，梯形包身配上亮面光滑黑色皮革，簡練線條與俐落套裝相襯，襯托出職場女強人風範。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲FERRAGAMO Iconic黑色手提包。（圖／Ferragamo、IG@tvn_drama）

由Ferragamo創始人之女Fiamma Ferragamo操刀設計的Top Handle手提包金智媛也狂曬！純白配色看上去乾淨優雅，與金屬扣飾相呼應，拎在手上瞬間成為目光焦點，是一款兼具實用和高顏值的美包。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲FERRAGAMO Iconic Top Handle手提包。（圖／Ferragamo、IG@tvn_drama）

Dior

Dior粉包櫃一定會收藏的經典Lady Dior在時尚圈占有舉足輕重的地位，金智媛在交往初期與被求婚時都分別背著黑色和正紅色Lady Dior！Lady Dior最具特色的就是Cannage藤格紋圖案縫線，配以的金屬D.I.O.R.吊飾散發典雅魅力，不論用作日常約會背或是職場穿搭都相當合適。

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Dior Lady Dior My ABCDior籐格紋手提包，NT$195,000。（圖／Dior、IG@tvn_drama）

▲金智媛帶貨包 。（圖／官網、翻攝自IG、Netflix）

▲Dior迷你Lady Dior手袋，NT$175,000。（圖／Dior、IG@tvn_drama）

延伸閱讀

2024「精品小白鞋」十款推薦：《淚之女王》金智媛同款Roger Vivier、CELINE超好搭！

關於《淚之女王》金秀賢不為人知的8件事！自幼爸爸外遇、生活清寒表演成為唯一希望

《淚之女王》幕後彩蛋！金秀賢&朴成焄樹林找人戲是一鏡到底，賢祐買的婚戒價格太驚人

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 淚之女王, 金智媛, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

星巴克5／13起「第二杯折價100元」　星冰樂也享優惠

星巴克5／13起「第二杯折價100元」　星冰樂也享優惠

SOGO大巨蛋首波14間餐廳6月登場　南港LaLaport最快11月到位

SOGO大巨蛋首波14間餐廳6月登場　南港LaLaport最快11月到位

心測「你在職場代表的動物」　狼性適合帶領團隊、狐狸只想躺著賺 春夏8款熱門燙髮造型推薦　高級感短髮、層次剪淺波紋讓你氣質透露 金智媛清爽機場時尚被捕捉　網友狂Tag金秀賢讚：你老婆太美了！ 不只對寶寶好！營養師揭「母乳餵養」對媽媽的4大益處 哪種理財方式最好？前台積電財務主管：不是堅持，而是上癮！ 皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG 台灣收藏家砸5.6億標「錶王」　創Only Watch拍賣第二高價做慈善

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面