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絕不輕易嘗試「紅色」因為你會愛上！6個穿搭公式不顯老　配灰色更高級

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文／美人圈

過去「紅色」總與聖誕節、農曆新年之類的節慶劃上等號，甚至有不少女孩將紅色拒之於門外，原因不外乎是上身顯得老氣！但綜觀Jacquemus秀場的櫻桃紅、Sabato De Sarno執掌GUCCI的復古酒紅色都大大推翻過去對紅色印象，再加上社群時尚博主、明星們的演繹，賦予紅色時髦又新潮的魅力。究竟紅色怎麼穿才不顯老？以下也整理出6個實用穿搭公式＋紅色單品推薦，先筆記起來就對了。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jacquemus櫻桃紅手袋洗版IG，GUCCI復古酒紅色也推翻過去老氣印象。（圖／IG@gucci、@jacquemus）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅色不顯老穿搭公式筆記起來。（圖／IG@stylecadenza、@mulbada、@_s_hj）

紅色不顯老穿搭公式

1：One Tone同色系穿搭

One Tone同色系穿搭不管是運用在哪種顏色上都很合理，就連不好駕馭的紅色也是！除了可以學BLACKPINK Jennie以飽和度高的鮮紅色細肩帶洋裝帶出甜美和小性感，想要讓穿搭更具有層次者，可以利用同色系但不同明暗色調的紅色去堆疊，造型感也會更鮮明，重點是新手也不用擔心會給人下手過重的感覺，紅得恰到好處。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie、Kendall Jenner。（圖／IG@jacquemus、@kendalljenner）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）NewJeans Danielle、（右）aespa Winter。（圖／IG@newjeans_official、@imwinter）

2：紅色Ｘ黑色

黑色作為中性色適用於任何色系，且黑色本身給人一種神秘、性感的氣息，混合熱情似火的紅色直接激盪出令人眼睛一亮的新火花！紅配黑也是新手入門級的的搭配公式，隨便一搭都彰顯穿衣好品味。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅配黑是最好入門的搭配。（圖／IG@_s_hj）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅色上衣與黑色下身的搭配，彰顯穿衣好品味。（圖／IG@feve__r、@rilaccoco）

3：紅色Ｘ白色

紅色配上白色給人一種歡快明亮的感覺，也很符合冬日氣息！且白色會襯出紅色的明亮度，又不會顯得對比太過搶眼，黃皮膚搭起來還意外顯白、顯氣色，減齡效果UP。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅白配色很符合冬日氣息。（圖／IG@rilaccoco、@hi_sseulgi）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅配白黃皮膚搭起來顯氣色。（圖／IG@_s_hj、@j876my）

4：紅色Ｘ灰色

想要營造出高級知性的氣場，首選紅色配灰色準沒錯！灰色可以削弱紅色太過強烈的感覺，而反之紅色又能提亮灰色，一掃其混濁感，兩者相當互補，看上去沉穩內斂。謹記搭配的時候，紅色比重不要多過於灰色唷！

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅配灰是最高級搭配法。（圖／IG@linda.sza）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲謹記紅色比重不要多過於灰色。（圖／IG@keziacook、@j876my）

5：紅色Ｘ丹寧

丹寧同樣是每個女孩衣櫃都不可或缺的單品之一，復古又帶有休閒慵懶氛圍，撞上大膽鮮豔的紅色，兩者完美平衡！最基礎的穿搭就是以紅色針織毛衣搭配牛仔褲，雖不是技巧性很高，但卻是很安全牌不踩雷的穿搭。若是想讓造型更搶眼豐富，可以適時添加一點點白色進去，立刻脫穎出眾。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲丹寧撞上大膽鮮豔的紅色，完美平衡穿搭。（圖／IG@mulbada、@wilky.almaty、@unchicleenmitacon）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅色針織毛衣搭配牛仔褲最基本不踩雷。（圖／IG@keziacook、@rilaccoco、@jessica.syj）

6：紅色Ｘ小配件

真正的穿搭資優生除了靠服裝外，小配件也是增添視覺亮點的關鍵單品！如果不敢大膽嘗試紅色，可以搭配像是毛帽、棒球帽、圍巾、襪子，甚至是包包和球鞋等，小小一個就能讓整體穿搭亮點細節大提升，重點也不會搶走服裝風采，反而更加分。

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲紅色小配件也是穿搭的亮點關鍵。（圖／IG@j876my、@newjeans_official）

▲紅色穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲選擇紅色圍巾、包包和球鞋都很加分。（圖／IG@frombeginning_、@keziacook、@_s_hj）

編輯紅色單品推薦

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Polo Ralph Lauren 格紋針織半身裙，NT$16,880。（圖／Polo Ralph Lauren、mytheresa）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Jacquemus Le Chiquito肩背包，約NT$26,097。（圖／mytheresa）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Burberry Shield肩背包，NT$59,000。（圖／Burberry）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Bottega Veneta Orbit運動休閒鞋，NT$29,000。（圖／Bottega Veneta）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Bottega Veneta Sardine編織皮革造型手提包，NT$252,000。（圖／Bottega Veneta）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲BURBERRY格紋圍巾，約NT$16,430。（圖／mytheresa）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲WAVE SHINE仿貂絨削肩美波bratop，NT$1,190。（圖／WAVE SHINE）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲WAVE SHINE輕量弧擺長版羽絨背心，NT$3,490。（圖／WAVE SHINE）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲agnès b. Le Classique開襟外套，NT$6,280。（圖／agnès b.）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅搪瓷手鏈，價格店洽。（圖／Qeelin）

▲紅色單品。（圖／品牌官網）

▲vacanza 祈願・十二生肖純銀手鍊，NT$880。（圖／Vacanza）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 紅色, 穿搭

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