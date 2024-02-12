不靠顏值也能很搶手　4個小秘訣讓你桃花運翻倍

▲有些女生不用靠裝扮桃花滾滾來，主要原因就是好相處。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

身邊總有些女孩不需要特別化妝打扮，但總會有超多追求者，因為這些桃花女擁有想讓人接近的特質，這種魅力讓她們即使不靠化妝或美麗的臉蛋，也能在感情路上特別搶手，其實這些秘訣只要有心就能做得到，快來讓自己桃花運翻倍吧。

獨立自主

不是擺出一副「沒有你我也可以過得很好」的態度才叫獨立的女生，而是能夠將事情一件件完成，並能將自己先打理好的態度才正確，一點點小事就要人幫忙，沒有辦法獨立解決事情，在別人眼裡只是麻煩不是可愛。

▲會照顧自己的女生，會讓男方更心安。（圖／PEXELS）

充滿正能量

只會在別人身邊唉聲嘆氣的女生，是不會受到歡迎的，凡事先往好處想，讓待在身邊的人不會覺得沮喪，充滿正能量，讓人感到舒服的氣氛，當然會讓男生充滿好感。

▲充滿正能量的氣息，會給男生一種自在感。（圖／unsplash）

說話得體有智慧

有時候講話耍點小迷糊，會讓人覺得可愛，但句句都是些沒營養或是說話不看臉色，只會招人反感，說話有智慧不是要講出多深奧的字句來，而是「說話前先在腦子多想一下再出口」，觀察一下狀況適時地說話，能表現出女生的細心。

充滿自信

內心充滿自信，說話與表現出的態度就不會畏畏縮縮，但也不要「矯枉過正」呈現出一副盛氣凌人的樣子，試著看著對方的眼睛說話，這種自信的氣質會讓男生覺得你超有魅力喔！

▲自信的女生怎麼看都很有魅力。（圖／unsplash）