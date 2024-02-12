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風水師分享富人「錢包都選2種顏色」　點出窮人家裡常見的2種大忌

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▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

▲風水師歸納富人與窮人有幾個明顯習慣。（圖／Pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

過年都會有想討個好兆頭、風生水起的想法，想在今年多點財運的人，可參考日本著名占卜師飯田在自己著作《有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》中的分享，他以長年經驗觀察到有錢人的錢包，多半都選2種顏色，且窮人的家中，很高機率都會有2個特點，讓你在新的一年避開地雷。

▲▼信用卡,結帳,買單,錢包。（圖／取自Pixabay）

錢包最適合的2種顏色
很多人都習慣在新的一年換新錢包，有種說法是錢包適合的使用時間約是3年左右，因為錢包就是自己的隨身財庫，用一段時間就會養出自己的氣運、財運等，所以選擇相當重要，而且不太適合頻繁換錢包，一年換了好幾次很難養氣，除非是錢包破洞、破損，這就要立即換掉，但如果「氣」對了，帶著它一直很旺，也不用3年後就要換。

飯田表示，雖然金色是可以生財的顏色，但在他的職業生涯中，看到有錢人的錢包顏色多半是「黑色」跟「綠色」，他分享以色彩的能量來看，黃色雖然討喜，但也有缺乏毅力、不穩定的面向，綠色則是有目標明確、彬彬有禮的感覺，是企業老闆需要的特質；黑色則是充滿氣質的不敗色款，以及穩定的風格，錢財像是能源源不絕。

▲▼房間,雜亂,凌亂。（圖／pixabay）

沒錢人在家裡會做2件事
飯田另一個面向就是沒錢人會出現的行為，他表示沒錢人在家裡會做出兩件事，第一件事就是「東西習慣放地上」，因為這反應出個人的行為態度，如果覺得東西可以隨意放地上就好，也等同自己對事情處理的方式非常隨便，「先這樣就好」、「這樣用也可以啊」，會對應到工作上甚至是人際關係上。

第二個行為就是東西很多，而且「人越窮，東西越多」。其實這不難理解，很多東西都捨不得丟，多到甚至無法收納，讓家裡雜亂無章，卻又是些不值錢的物品，什麼都想要，卻被不值得的物品壓的自己喘不過氣，想振作都難以實行，既然振作不起來，怎麼能把握人生中的機會點呢？

關鍵字：

風水, 錢包

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