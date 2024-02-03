台東5間私藏海景咖啡廳！電影場景仙氣滿分、必吃吉拿棒配洛神花果醬

文／女子學

台東的海岸，湛藍廣闊又浪漫解憂，不論是拍拍照或是安靜的欣賞它的美，都會讓人感到放鬆愉快。在忙碌的工作步調中，更是需要留個時間給自己，慢慢的放慢節奏、輕輕的放下情緒，好好歇息片刻。

今天編輯就要推薦台東5間海景咖啡廳，在春節將至的時刻，不妨趕緊安排行程，趁著年假來台東，遊覽觀光景點之餘，也可以到咖啡廳浪漫一下。

台東咖啡廳推薦

1.藍色海灣

位在都蘭，新蘭漁港附近的藍色海灣，是這一代相對新開的咖啡廳，也是近期的打卡新點。距離市區20分鐘左右，廣闊無垠的海景風光配上工業風的室內設計，有種都市的現代感。除了飲料外，食物的選擇也蠻豐富的，從甜點蛋糕到披薩牛肉麵應有盡有，絕對能滿足你飢腸轆轆的胃。

▲藍色海灣坐擁海景第一排。（圖／IG@chou___jenny，下同）



藍色海灣的空間設計，不管是坐室內還是室外都能欣賞海景，隨手就能拍下好看的照片是最大的優點。一旁還有個坡道，可以到沙灘走走，不只是休息放鬆的好地方，還是浪漫約會的好選擇。

2.都蘭海角咖啡

一樣位在都蘭附近的海角咖啡，可以說是台東最有名的秘境咖啡廳。從台11線公路旁的小路間行駛進入，大約有5分鐘的鄉野小路車程，新手駕駛要注意行車安全。

▲都蘭海角咖啡可以說是台東最有名的秘境咖啡廳。



抵達目的地後，真的會被海角咖啡的美景圈粉。一面是廣闊無際的太平洋，另一面是連綿不斷的海岸山脈，如詩如畫的景色彷彿人間仙境。而海角咖啡的餐點以異國料理為主，其中「西班牙海鮮燉飯」是人氣餐點，道地又美味。甜點則推薦「吉拿棒」配上洛神花果醬，酥脆又酸甜的口感讓人念念不忘。

3.不忙 bumang

同場加映一間質感滿分的貨櫃屋冰店！不忙 bumang就在台東都蘭糖廠的正對面，雖然不太算是咖啡廳，但也有異曲同工之妙，就是好吃又好拍，而且地點也在東部沿海這帶，有經過的話，不妨下車逛逛吃吃冰。

不忙的冰品選擇多樣，口味更是齊全又具特色。選用當地食材製作，像是晚崙西亞橙、鳳梨釋迦、椰子等，還有融入了當地文化特色的，像是小米酒、馬告、刺蔥酒等都讓人覺得很新奇。此外，還有飲品跟奶酥厚片可以一起享用。

4.逐浪海景咖啡

位於台東杉原海岸「富山護魚區」旁的逐浪，擁有180度的海岸風景，是遊客跟在地人都喜歡的海景咖啡廳之一，而且距離市區更近，沿著台11線直走就可輕鬆抵達。

▲逐浪海景咖啡是熱門打卡點。



除了交通方便外，這邊的消費價格也相對友善且餐點選擇多樣。空間環境也非常愜意舒適，店家還擺放了一個鞦韆玻璃球椅，可愛的氛圍感配上海景，已成為熱門打卡點。有機會來杉原海水浴場玩水、探索潮間帶之時，也可以來這Chill一下。

5.恩娜比亞咖啡

面海背山的恩娜比亞咖啡，藏匿在都蘭半山腰間，在熱門景點「水往上流」附近。環境清幽又帶著仙氣，飽覽海灣風光的同時，還能享受被山座包圍的感覺。而且這邊曾經是林依晨主演的電影「神秘家族」的拍攝場景。

仙氣飄飄又能將美景盡收眼底的恩娜比亞咖啡，絕對是喜歡山海風景的朋友要收藏的景點。這的餐點消費也相當親民。此外還有販售一些手工藝品，來喝下午茶還能逛逛好物，絕對是散心最愜意的時刻了。

以上就是編輯的私藏名單，下回來台東時，可以安排時間到想去的地方走走，欣賞這片專屬於東部沿海的美。

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