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日星巴克「抹茶草莓鮮奶油星冰樂」！茶香、酸甜雙重滋味超可口

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記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日來一杯沁涼飲品消暑，日本星巴克最新推出了超短限時飲品「抹茶草莓奶油星冰樂」，滿滿一杯喝得到雙重滋味，結合茶香和果香非常特別，若是喜歡抹茶和草莓的民眾千萬不要錯過了。

日本星巴克的新品「抹茶草莓鮮奶油星冰樂（抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ）」限時兩周於5月15日推出至5月28日為止，標榜以草莓的酸甜口味與濃郁牛奶合二為一，搭配最經典的抹茶奶油星冰樂和草莓醬，所以能夠同時品味到抹茶的苦味和草莓的酸甜，是一款甜而不膩的飲品。光是看到形象照中療癒的漸層色調，混合綠粉色交織，十分有盛夏飲品的氛圍，若是正好在日本的民眾不妨試試看。

▲▼日本哈根達斯 。（圖／品牌官網）

▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）

同時，日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，提拉米蘇餅乾脆餅以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。

關鍵字：

日本, 星巴克, 抹茶, 草莓, 飲品

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