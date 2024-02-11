醍醐灌頂！《繁花》爺叔金句：點醒人的從來不是說教，而是磨難

▲陸劇《繁花》熱播，劇中的「爺叔金句」竟意外引起話題。（圖／翻攝自微博/繁花）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸劇《繁花》熱播，劇中擔任寶總（胡歌飾）師父的「爺叔」，有不少金句發人深省，意外引起討論度，網友笑稱：「我缺的不是金句，缺的是爺叔。」盤點爺叔金句，句句醍醐灌頂，時時提醒自己，讓你少走人生的冤枉路。

#能說服一個人的從來不是道理，而是南牆。能點醒一個人的從來不是說教，而是磨難。

#人生有三碗麵最難吃：人面、場面、情面。

#今天的太陽曬不到明天的衣裳，時間決定一切。

#出人頭地，就是被人教訓的過程。

#目標從來就不遙遠，一步步、一天天。只管全力以赴，剩下的交給時間。

#樂觀是好的，但是最壞的打算還是要做，什麼事情都要未雨綢繆。

#自己看自己都好得不得了，都是人家的錯，其實人家看，渾身都是毛病。

#天氣不會一直好下去的，人不會一直吃上風的。

#自己發財，也要給別人留一口湯喝，不然人家都要搞你。

#大暑之後必要大寒，一定記住，這是規律。

#做人要想想別人、想想自己，不要弄到最後大家都下不了台

#紐約的帝國大廈曉得吧！從地下跑到樓頂要一個鐘頭，從樓頂跳下來只要8.8秒，想要贏要先學會輸。