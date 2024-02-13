皮膚科醫師教「去頸紋秘訣」！3種類型紋路淡化保養全公開

▲皮膚科醫師分享改善頸紋的保養秘訣和生活習慣調整。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@skuukzky、@goodal_official

現代人很會保養，許多人光看臉都比實際年齡年輕不少，但如果你只保養臉部，小心頸紋冒出，讓你瞬間老上好幾歲！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書分享不同程度的頸紋改善秘訣，從搭配使用的保養產品選擇到生活習慣改善等全都告訴你。

＃輕度頸紋



如果你的頸紋是不明顯的淺淺一條線，算是輕度的頸紋。紋路不深的頸紋主要是因為皮膚本身彈性差、皮膚乾燥，還有像是低頭看手機、枕頭墊得過高等一些不良習慣引起的。平時可以用含有尿素（Urea）的保濕霜來保養就可以了，每天塗護膚品時也要帶到脖子。

＃中度頸紋



平視前方，脖子上有可見的數條紋路的話，就屬於中度的頸紋，這種程度的紋路除了因為乾燥、遺傳和長期不良習慣等因素，主要原因還是皮膚鬆垮、撐不起表皮了。劉醫師表示，有預算的人，可以買些含有A醇、胜肽的保養品，每晚均勻塗抹在頸部，幫助抗老，且要每天堅持塗。如果本身肌膚對維A酸有耐受度的人，建議可以每晚睡前在脖子上均勻塗抹2粒黃豆大小的維A酸，再塗抹保濕霜，效果會更好。

另外，白天可以戴個圍巾做物理防曬或是塗抹防曬霜，做好防曬，長期堅持下去，也能幫助慢慢淡化。而平時看手機、看電腦，建議調高手機和電腦的高度，尤其手機盡量舉起來看，枕頭也不要墊得過高，一般來說枕頭10～15cm即可。

但劉醫師也指出，外塗保養品的效果不會立即見效，而是需要長期堅持下去，如果想要快速又明顯的效果，就要選擇醫美院線的療程項目。

＃重度頸紋



如果你的頸紋是很深、明顯很多條的重度頸紋，劉醫師表示不管塗什麼保養品，作用都不大了，就算搭配向上按摩或是狂做頸部伸展操，也沒什麼用，基本上很難改善了，這種程度的頸紋就算做醫美療程也要堅持做好幾次才能看到效果。

劉醫師最後也提醒，任何皮膚問題都是預防的效果大於治療，所以在意頸紋問題的話，平時要注意個人姿勢體態，並做好保濕、防曬就能幫助預防。