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6大白T穿搭範本！Jennie一招簡單拉比例　秋冬根本疊穿神器

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文／美人圈

簡單的白T要怎麼搭才好看呢？今天編輯整理了「白T的六大穿搭」，簡單又時尚，不只春夏的搭配，還有秋冬的疊穿方法，一起看下去吧。

白T穿搭範本

1：綁成短版的白T＋長裙

將普通的白色T恤綁成短版，不但露出腰線將比例變好，也讓白T多了不同的變化！我們可以使用小橡皮筋，將衣服捏起到自己喜歡的高度後，綁成像小馬尾的形狀後再塞進衣服裡面，仔細看Jennie的背後也有綁起白T的痕跡喔！

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

2：綁成短版的白T＋長褲（寬）

短版上衣拉高了身形，這時候下半身搭配寬的長裙或長褲，掌握上窄下寬的原則，就能將比例調整的苗條又修長！這邊的寬褲不需要整個褲管都寬，而是建議選擇較寬鬆的版型，例如運動褲、工裝褲等等，無論是甜美可愛、還是帥氣性感的風格，簡單的白T都做得到！

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

3：白T＋短裙

選擇簡單字樣或圖案的白色T-shirt，搭配工裝短裙或是緊身裙，不用紮進去就有種休閒隨興的鬆弛感！不過這邊在挑選白T的時候就要注意長度，不要太長至大腿、也不要短至腰線，以超過腰線快到臀部的位置即可！

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

不一定要貼身的緊身裙，像Jennie搭配黑色的短裙、傘裙或是百褶裙，也都顯得十分青春甜美。

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

4：白T＋背心

韓國很流行的白T疊穿小背心，形成像馬甲式的穿搭！天氣轉涼時可以搭配針織或毛呢的背心，讓上半身比較溫暖，下半身搭配牛仔長褲、A字裙或是百褶裙，都能呈現出不同風格的效果！

我們也能將背心換成細肩帶長裙，像是Rosé示範的穿搭，在洋裝內疊穿牛仔長褲，若洋裝較厚或者較長，就不需要再穿褲子啦！用白T也能搭出優雅、公主般的甜美風格。

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé。（圖／IGroses_are_rosie，下同）

5：白T＋西裝套裝

秋冬最適合的西裝套裝，我們可以參考Rosé的示範！幹練又俐落的深棕色西裝，配上白色T-shirt，紮進去或是綁起來都十分適合，我們也能像Rosé一樣配戴個簡單的項鍊作為點睛之筆，讓整體不會過於樸素！這樣的搭配讓西裝套裝不會過於正式或死板，反而有一絲率性、高級的氛圍。

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

6：白T＋帽T

白色T-shirt在秋冬穿搭時還有增加層次感的作用，將白T穿在帽T或者大學T裡面，只露出下襬的白色部分，雖然大多被遮住，但是卻能增加穿搭的層次性！也有一些男生在穿帽T的時候都會這樣做搭配，下次在穿帽T和大學T時不妨來試看看！

▲白T穿搭 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 白T, 穿搭

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