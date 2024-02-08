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迪化街5間「隱藏美食」逛年貨大街順便吃！橙香奶油車輪餅太銷魂

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實習記者施至真／綜合報導

農曆新年就是要到年貨大街買年貨伴手禮呀！台北最有年味的大稻埕迪化街，除了熱鬧開辦年貨大街，也有不少超有名的周邊美食，逛到一半肚子餓、嘴饞的朋友，這五間隱藏美食必須先收你的進口袋名單。

＃路力草莓大福

台北大稻埕超人氣的草莓大福，不只滋養豆餡舖，位於永樂市場旁邊的「路力草莓大福」，外層包裹Q彈麻糬外皮，中間的紅豆餡料綿密香甜，加上酸甜多汁的整顆新鮮草莓，酸甜順口，難怪每次經過都有排隊人龍。

▲年貨大街美食。（圖／實習記者施至真攝）

▲大稻埕草莓大福除了滋養，路力草莓大福也是必吃清單。（圖／實習記者施至真攝，下同）

＃永樂車輪餅 | 古早味車輪餅

同樣是人潮滿滿的永樂車輪餅，不僅有芋頭、抹茶、紫心地瓜、蘿蔔絲、起司玉米等超多口味，最特別的絕對是帶有橙香的奶油口味，絲滑卡士達醬一口爆漿，經過絕對要帶一個。

▲年貨大街美食。（圖／實習記者施至真攝）

▲永樂車輪餅口味超多，路過一定要帶上一顆。

＃妙口四神湯.肉包專賣店

迪化街在地五十年的老攤位，承載著許多饕客的美好記憶，專賣手工肉包及真味四神湯，是許多人逛迪化街必吃的美食，肉包內餡包裹鮮甜卻不油膩的豬肉餡，搭上一碗四神湯，飽足又療癒。

▲年貨大街美食。（圖／翻攝FB@妙口四神湯.肉包專賣店）

▲饕客們記憶中的味道，必點一套肉包＋四神湯。（圖／翻攝FB@妙口四神湯.肉包專賣店）

＃民樂旗魚米粉

位於永樂市場旁的民樂旗魚米粉，樸實無華的小店面，總是人潮不斷，招牌米粉湯的精髓是熬煮多時的旗魚高湯，清甜不膩的湯頭，夾雜著旗魚肉及油蔥酥，加上Q彈的台式米粉，十分開胃！搭上炸物小菜更對味，絕對能成功吸引饕客的食慾。

▲年貨大街美食。（圖／實習記者施至真攝）

▲簡單卻不簡單的美味，招牌米粉湯清甜爽口又開胃。

＃迪母ㄟ白糖粿

台北也有好吃的白糖粿！除了經典白糖原味外，喜歡茶製品的朋友一定要嘗試鐵觀音、抹茶及麵茶口味，不僅創意十足，美味程度更是不容小覷，店家製作的速度十分快速，油炸起鍋後立刻裹上調味粉，趁熱吃香酥不油膩，實在太美味啦！

▲年貨大街美食。（圖／實習記者施至真攝）

▲台北也能吃到白糖粿，麵茶口味超特殊。

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關鍵字：

年貨大街, 迪化街, 美食, 隱藏美食, 年貨伴手禮, 草莓大福

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