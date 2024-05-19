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星變美／35歲張景嵐當「雪膚女神」！超科學洗臉法15秒2次

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▲▼張景嵐,m̄enom̄eno,寵愛之名,保養,星變美。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／changchinlan IG、品牌提供

「雪膚女神」張景嵐從模特兒出道，轉戰戲劇圈拍攝多部作品，也跨足電影的演出，因甜美的長相曾多次拿下女神頭銜，是很多男性心中的性感代表，擁有好膚質的她最近更是直接當起老闆娘，自己鑽研保養品，甚至悟出很多專業心得，更分享獨家的保養秘訣。

張景嵐表示，因為吃到不新鮮的食材，肌膚就會立刻出現問題，非常容易敏感，所以開始注重食材的內容物，也開始關心起用的保養品成分，後來更是研究出興趣，不僅自己創立保養品牌，甚至還去工研院上課，學習更多專精的配方與功效。

▲▼張景嵐,m̄enom̄eno,寵愛之名,保養,星變美。（圖／品牌提供）

吸收的知識越多，張景嵐對於自己的日常保養，也有不同的轉變，她分享，以前都以為洗臉要洗很久才會乾淨，但後來發現這是錯的，洗面乳成分裡的親油端抓到油垢之後，多搓已經沒有辦法帶走更多髒污，「所以後來我都洗兩次，一次15秒，快速把臉部油脂帶走之後，再洗一次，就可以徹底清潔，也不會越洗越乾」。

像是最近很流行的刷酸保養，張景嵐也表示，因為酸類成分比較容易讓肌膚敏感泛紅，除了挑選適合的濃度、也不要一味追求高濃度的數字，平時洗完臉會先用前導化妝水、保濕精華之後，再擦酸類保養，「保濕一定要做足」，如果平時肌膚都有一直在養護，是很健康的狀態，也會直接洗完臉就上酸，讓水狀的成分可以更深入肌底作用。

【推薦單品】

＃m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml、售價880元

▲▼張景嵐,m̄enom̄eno,寵愛之名,保養,星變美。（圖／品牌提供）

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不採用單一酸類，m̄enom̄eno挑選杏仁酸、甘醇酸、乳酸、水楊酸4種不同的酸類，針對肌膚不同深度的區域作用，透過黃金比例的濃度，全方位調理肌膚出油狀態，改善痘痘與粉刺的問題，輕盈的水狀質地搭配緩釋型包覆技術，可以降低酸類對肌膚的刺激，最重要的是不添加酒精、色素、香料、礦物油等成分，敏感肌也能夠安心使用。

＃寵愛之名 杏仁花酸溫和煥膚精華7%，15ml、售價880元

▲▼張景嵐,m̄enom̄eno,寵愛之名,保養,星變美。（圖／品牌提供）

新手刷酸濃度千萬不能太高，以免肌膚還沒變美就出現問題，寵愛之名運用6%杏仁酸、1%杜鵑花酸衍生物，打造溫和煥膚配方，低濃度最適合新手使用，可以避免肌膚乾燥、脫屑等問題，輔以亮白成分Melaclea 2幫助層層煥白，輕鬆擁有無瑕透亮。

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關鍵字：

張景嵐, m̄enom̄eno, 寵愛之名, 保養, 星變美

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