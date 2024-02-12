《繁花》胡歌正裝風格讓人醉心　5重點帶你穿出成熟紳士風範

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由王家衛擔任監製與執導的《繁花》將九○年代上海的風華絕代刻劃地細膩，其中由胡歌所飾演的男主阿寶，其身著的正裝風格更是將成熟男人的韻味詮釋地讓人醉心。

三件式西裝

劇中胡歌身著Giorgio Armani Made to Measure量身訂製的西裝，此套以經典的三件式西裝構成，搭配領帶與口袋巾讓整體造型更完整，完美呈現「寶總」的時髦霸氣穿搭。

穿著三件式西裝可以先考慮以灰色系為主，剪裁是一大重點，上身可以選擇合身不緊身的款式，下身褲裝可以略帶寬鬆的剪裁為主，避免過於緊身。

正式與休閒並具

三件式的西裝適合正式場合著用，而如果你想要保有正式感但又不想太過拘謹的穿搭，可以大膽地將內搭換做素色上衣，與口袋巾的顏色呼應，一樣可以營造優雅的紳士氣息。

優雅大衣

高領上衣搭配長大衣是時髦成熟男士的標配，造型重點在於選擇有著精緻剪裁與面料製作的大衣，簡單搭配內著上衣就能打造好氣質。

雙排釦西裝外套

與上述大衣搭配相似，成套同色系的西裝外套搭配高領上衣一樣能增添自身氣質，雙排釦的款式是個好選擇。

多層次紳裝

如果遇到寒流來，就算穿了三件式西裝肯定也無法抵擋寒風刺骨，此時只要選擇一件毛料大衣穿在外層，除了保有紳士風格，更能達到絕佳保暖度。（需留意大衣的尺寸，可以選擇略為寬鬆的款式）

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