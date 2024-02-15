aespa寧藝卓美成「人間凡賽斯」！辣穿皮裙秀超細纖腰接Versace品牌大使

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝IG@imnotningning、@versace

韓流魅力席捲全球，韓團偶像們紛紛成為時尚寵兒，吸引許多國際品牌展開「搶人大戰」。近日義大利精品品牌Versace就宣佈南韓頂流女團aespa成員寧藝卓(Ningning)成為新任全球品牌大使，與大陸人氣小花趙露思、南韓男團Stray Kids成員鉉辰Hyunjin一同加入Versace代言人行列，讓人期待未來能看到高顏值3人的同框合作機會。

▲Versace宣佈南韓女團aespa成員寧藝卓(Ningning)成為新任全球品牌大使。

以創新概念聞名的南韓大勢女團aespa自2020年底出道以來，收穫全球無數粉絲，更挾帶極高人氣以全團之姿拿下Givenchy和‎蕭邦（CHOPARD）等一線奢侈品牌的品牌大使。而繼成員Winter成為RALPH LAUREN韓國區品牌大使後，以音域極廣和優美嗓音著稱的寧藝卓(Ningning)也成為團體中第二位拿下個人品牌代言的成員。

品牌同時釋出Ningning成為全球品牌大使後的首張黑白形象照，她身穿合身皮質套裝，凸顯出令人稱羨的直角肩和超細纖腰，搭配一頭俐落長直髮，時尚氣場爆棚。

▲Ningning也在社群帳號上公開隱藏版形象美照。

隨後Ningning也在個人社群帳號上公開了另外3張美照，包含首張形象照的彩色版；同款不同材質的黑色合身西裝套裝搭配盤髮，更顯優雅小女人之感；還有胸上鏤空設計的貼身平口小洋裝，大展穠纖合度好身材，性感魅力破表。美照一出，立即吸引破百萬人狂按讚，大喊「Versace Princess」、「人間凡賽斯」。

▲其中更穿上一套鏤空設計合身小洋裝，大展穠纖合度的好身材。

對於新身份，寧寧開心也表示：「Versace一直致力突破創意界限，積極支持勇於自信地表達自己的人，與樂壇的聯繫尤其密切。因此，我很高興能夠成為Versace品牌大使。只要穿上Versace的設計，我便能展示一種鮮明獨特的態度，不禁想與別人分享這種態度，希望他們也能自信地展示自己的長處和力量」。

▲Balenciaga宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使。（圖／品牌提供）

另外，先前另一品牌Balenciaga也宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使，加入楊紫瓊、法國影后伊莎貝雨蓓（Isbelle Huppert）、妮可基嫚（Nicole Kidman）所在的Balenciaga大家庭，可以期待未來的精彩合作。





▲金卡戴珊親自演繹過高級訂製系列。（圖／品牌提供）

事實上，金卡戴珊與Balenciaga近年來走得很近，不僅曾為 Balenciaga 第 51 季高訂製秀走秀，更穿上品牌訂製禮服陪同創意總監 Demna 出席 2021 年時尚奧斯卡 Met Gala，並陸續出鏡形象廣告，風格鮮明猶如品牌代名詞。