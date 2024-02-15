fb ig video ETtoday search mobile

aespa寧藝卓美成「人間凡賽斯」！辣穿皮裙秀超細纖腰接Versace品牌大使

>

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@imnotningning、@versace

韓流魅力席捲全球，韓團偶像們紛紛成為時尚寵兒，吸引許多國際品牌展開「搶人大戰」。近日義大利精品品牌Versace就宣佈南韓頂流女團aespa成員寧藝卓(Ningning)成為新任全球品牌大使，與大陸人氣小花趙露思、南韓男團Stray Kids成員鉉辰Hyunjin一同加入Versace代言人行列，讓人期待未來能看到高顏值3人的同框合作機會。

▲▼ aespa寧藝卓辣穿皮裙接Versace品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲Versace宣佈南韓女團aespa成員寧藝卓(Ningning)成為新任全球品牌大使。

以創新概念聞名的南韓大勢女團aespa自2020年底出道以來，收穫全球無數粉絲，更挾帶極高人氣以全團之姿拿下Givenchy和‎蕭邦（CHOPARD）等一線奢侈品牌的品牌大使。而繼成員Winter成為RALPH LAUREN韓國區品牌大使後，以音域極廣和優美嗓音著稱的寧藝卓(Ningning)也成為團體中第二位拿下個人品牌代言的成員。

品牌同時釋出Ningning成為全球品牌大使後的首張黑白形象照，她身穿合身皮質套裝，凸顯出令人稱羨的直角肩和超細纖腰，搭配一頭俐落長直髮，時尚氣場爆棚。

▲▼ aespa寧藝卓辣穿皮裙接Versace品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲Ningning也在社群帳號上公開隱藏版形象美照。

隨後Ningning也在個人社群帳號上公開了另外3張美照，包含首張形象照的彩色版；同款不同材質的黑色合身西裝套裝搭配盤髮，更顯優雅小女人之感；還有胸上鏤空設計的貼身平口小洋裝，大展穠纖合度好身材，性感魅力破表。美照一出，立即吸引破百萬人狂按讚，大喊「Versace Princess」、「人間凡賽斯」。

▲▼ aespa寧藝卓辣穿皮裙接Versace品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲其中更穿上一套鏤空設計合身小洋裝，大展穠纖合度的好身材。

對於新身份，寧寧開心也表示：「Versace一直致力突破創意界限，積極支持勇於自信地表達自己的人，與樂壇的聯繫尤其密切。因此，我很高興能夠成為Versace品牌大使。只要穿上Versace的設計，我便能展示一種鮮明獨特的態度，不禁想與別人分享這種態度，希望他們也能自信地展示自己的長處和力量」。

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使。（圖／品牌提供）

另外，先前另一品牌Balenciaga也宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使，加入楊紫瓊、法國影后伊莎貝雨蓓（Isbelle Huppert）、妮可基嫚（Nicole Kidman）所在的Balenciaga大家庭，可以期待未來的精彩合作。

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲金卡戴珊親自演繹過高級訂製系列。（圖／品牌提供）

事實上，金卡戴珊與Balenciaga近年來走得很近，不僅曾為 Balenciaga 第 51 季高訂製秀走秀，更穿上品牌訂製禮服陪同創意總監 Demna 出席 2021 年時尚奧斯卡 Met Gala，並陸續出鏡形象廣告，風格鮮明猶如品牌代名詞。

關鍵字：

aespa, 寧藝卓, 寧寧, Ningning, Versace, 品牌大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

伊能靜「觀察結婚對象6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

伊能靜「觀察結婚對象6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

星巴克2／15開工日「全時段買一送一」　85度C紅茶拿鐵買二送一

星巴克2／15開工日「全時段買一送一」　85度C紅茶拿鐵買二送一

2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒 最近不太順？中醫師教你3個撇步　打造「好運錦鯉」體質 2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來 aespa寧藝卓美成「人間凡賽斯」！辣穿皮裙秀超細纖腰接Versace品牌大使 情緒管理超高的三大星座女！TOP 1遊戲人間不放心上　天塌下來都游刃有餘 今年想讀一本好書　試試千名職人們票選的推薦書單 5雙「耐走皮鞋」推薦！3挑選技巧　日常久站、出國逛街都適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面