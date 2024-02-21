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美出新高度！馬思純成功甩肉30kg 每天早上一杯「小綠汁」

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▲▼馬思純減重。（圖／翻攝自小紅書）

▲馬思純健康瘦身成功，美出新高度。（圖／翻攝自小紅書/馬思純）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星馬思純減重成功，一身纖細驚艷眾人，日前她在《小紅書》分享自己的瘦身法，從2022年至今甩肉30公斤，她強調三分靠運動、七分靠吃，也向想瘦身的朋友們喊話，不要只空想不行動，想想自己美出自信強大的樣子。

馬思純原本就屬於易胖體質，為了健康也為了自己看賞心悅目，開始積極瘦身，她強調三分運動、七分靠吃，第一階段她每天都會慢跑5公里，或是做其他有氧運動，像是游泳、騎車、爬山、羽毛球等。

▲▼馬思純減重。（圖／翻攝自小紅書）

瘦身第一階段，每天早餐會喝「小綠汁」，製作方法就是將羽衣甘藍、酪梨、椰子油、菠菜和海藻粉打成汁飲用，幫助增加飽足感，另外每天確保喝足夠的水分，像是她每天都會喝「小黃汁」，檸檬水中放一點電解質粉和一點代糖，幫助增加功效和口感。晚餐會控制在下午6點前進食，像是橄欖油煎牛小排、蒟蒻類的食物，水果方面的話，能不吃就不吃，因為水果糖分較高。

▲▼馬思純減重。（圖／翻攝自小紅書）

瘦身第二階段堅持168或是186斷食法，盡量拉長最後一餐和第一餐的時間，主食可以放在起床後的第一餐吃，吃菜的時候建議在溫水中涮一下，簡單除去過多油分，每天也可以適量喝一點蘋果醋來提高代謝。

▲▼馬思純減重。（圖／翻攝自小紅書）

最後她分享，減重貴在堅持，有時候偶爾也會想在飲食上放縱一下，建議在生理期的第一天執行，她也強調充足睡眠或是高的睡眠質量也能幫助減重，加速身體新陳代謝，不管怎樣，一定要選擇適合自己的方法，不要盲目跟風。

關鍵字：

馬思純, 減重, 方法

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