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夏季一不小心就感冒！5招教你適應室內、室外溫度差

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▲▼5招教你適應室內、室外溫度差。（圖／Unsplash）

▲夏季及時補充水分，保持體內水分平衡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

逐漸步入悶熱夏季，室內室外溫差大，常讓人一不小心就感冒，有時過大的溫差，更容易讓人有身體不適的狀況，以下5件事需要注意，教你身體逐漸適應溫差。

#過渡區域停留一段時間

當從室外進入室內時，由於室內空調的低溫，容易導致身體不適，例如感到寒冷或出現頭暈、打噴嚏等症狀。因此，進入室內時，可以逐漸適應室內的溫度，可以先在過渡區域停留一段時間，讓身體逐漸適應溫差。

▲▼5招教你適應室內、室外溫度差。（圖／Unsplash）

#注意室內外穿著

在室內外溫差大的情況下，適當調整穿著，可以根據室溫和個人感受來選擇合適的服裝。在室外高溫的情況下，可以選擇透氣性好、輕薄的衣物，以便排汗和散熱；在進入室內時，可以攜帶一件薄外套或披肩，以防止因室內空調過度制冷而感到寒冷。

#保持室內外空氣流通

在夏季，室內外溫差大時，室內空調會頻繁開啟和關閉，這會導致室內空氣濕度較大。為了保持室內空氣的清新和乾燥，可以適當開窗通風，讓室內外空氣流通，以調節濕度和溫度。

▲▼5招教你適應室內、室外溫度差。（圖／Unsplash）

#注意飲食調節

在夏季室內外溫差大的情況下，要注意飲食調節，選擇清淡易消化的食物，避免食用過於油膩和辛辣的食物。多攝入富含維生素和礦物質的水果和蔬菜，保持水分和營養的平衡，增強身體的抵抗力。

#防曬和補水

在室外活動時，要注意做好防曬措施，使用合適的防曬乳、戴帽子和太陽眼鏡，以避免因長時間暴露於陽光下而引起皮膚問題。此外，室內外溫差大時，人體容易流失大量的水分，因此要及時補充水分，保持身體的水分平衡。

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