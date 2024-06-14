瘦不下來？營養師教你8招提升代謝率　原來吃辣也管用

▲料理中添加辛香料可以提升代謝率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明沒有多吃，但為什麼就是胖了呢？隨著年紀增長，身體代謝也跟著變慢，即便吃一樣多的東西，肥胖還是會找上門，營養師宋明樺教你從生活方式開始改變，一舉提升你的代謝率。

#適量黑咖啡或無糖綠茶

咖啡因可以提高基礎代謝率，兒茶素對於脂肪代謝有一些正面影響。

#飲食中要有足夠的蛋白質

很多人減重只吃沙拉，要知道只吃蔬果是絕對不利代謝率的維持，建議每餐一定要有足夠蛋白質，才是維持高速代謝的關鍵，營養師宋明樺強調，足量的蛋白質能讓你在進食之後更有飽足感。

#餐餐要有辛香料

平時建議在菜餚中加點辛香料可使體溫升高、加速血液循環，像是薑、大蒜、蔥、薑黃、黑胡椒都是好選擇。

#一定要吃早餐

研究指出，吃早餐的人，基礎代謝率會比不吃早餐的人上升8∼10%，所以每天定要吃早餐，盡量作息正常，才不會太晚起床，導致漏餐。

#重視含碘的食物

碘是製造甲狀腺素的原料，甲狀腺素可以促進細胞代謝，增加體內的氧消耗，營養師建議可以從食物中補充，像是海帶、紫菜、海苔、牡蠣、蝦都是碘的豐富來源。

#足夠飲水量

水分參與體內所有的代謝反應，身體一旦缺水直接營養代謝率，建議餐前可以喝一點水，也能增加飽足感。

#良好且足夠的睡眠

營養師分享，一般飢餓素在體內分泌高峰在早上7-8點、中午12點、晚上7-8點與半夜1點，可以想像若是熬夜追劇，就可能在半夜1點感到飢餓去吃宵夜，因此早一點睡覺，良好的睡眠品質可以在睡眠過程分泌足夠的瘦素，促進身體代謝率與抑制飢餓感。

#泡澡

泡澡不僅能讓體溫上升，皮膚上的毛細血管都會擴張，促進血液循環、新陳代謝，幫助排出老廢物質。