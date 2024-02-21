每天花18分鐘能讓心靈更平靜　給小事就容易焦慮的人

▲總覺得壓力大，不妨每天花18分鐘來改變自己的心情。（圖／xFrame、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在忙碌的生活節奏中，許多人尋求各種方法來提升健康與心理幸福感。最新的研究發現，其實不需要花費太多時間或金錢，有研究顯示，其實每天僅需18分鐘，就能讓你的身心獲得顯著的改善。

英國艾克斯特大學的研究團隊，通過對1萬9806人的調查分析，發現健康且心理幸福感高的人，都有一個共通點，「他們每周至少花兩小時的時間，沉浸在大自然的懷抱裡。」這項研究結果已發表於《科學報告》期刊。

兩小時的魔力指標

首先，研究指出兩小時是個重要的門檻。參與者如果在大自然中度過的時間少於兩小時，那麼對健康和心理幸福感的正面影響就會消失。兩小時的數字乍聽之下很久，但其實以一周為單位而言，一天只需18分鐘的散步就可達到效果。

因為這120分鐘的自然時間可以靈活分配，無論是選擇一天內集中體驗，還是分散在一周的多個日子，效果都是相同的。這對於生活忙碌的現代人來說，更有可能達成。

不需遠行才能持續

然而生活在都市裡，大自然彷彿很遙遠，其實不需要特地遠行尋找大自然。研究發現多數人所說的「大自然」其實就在他們家附近，約莫在3公里範圍內。艾克斯特大學醫學院的講師懷特表示，即便是在都市區，只要找到一處林蔭稍微茂密的地方散步，像是公園、大學園區等地，也是非常有益的。

此外研究也發現，並不是在大自然中待的時間越長越好。當參與者每周在大自然中度過的時間達到 5至6小時後，所獲得的好處就不會再增加了，這顯示適量的自然接觸，就足夠帶來正面的影響。

當然如果時間更長也很不錯，你會擁有更久的平靜時間，若你總是焦慮，覺得壓力大、負擔很重或無法放鬆心情，無論如何，找一塊離家最近的綠地，每天抽出18分鐘沉浸在大自然的懷抱中，說不定會有很棒的收穫。