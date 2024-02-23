米蘭時裝周／MOSCHINO變樣了！新設計師上任3周交出首秀　引領實穿搞怪美學

記者鮑璿安／台北報導

2024秋冬米蘭時裝周上的重頭戲，莫過於設計師Adrian Appiolaza執掌MOSCHINO的首秀，自他官宣接下品牌創意總監到發表大秀，僅有3周時間便要交出成績單，完全考驗他的設計功底，是一項近乎不可能的任務。而首秀核心內容，他選擇向MOSCHINO及其創始人 Franco Moschino 致敬，似乎是新官上任的不二解法，回歸品牌本質的基礎上進行深入探索。

執掌MOSCHINO十年的Jeremy Scott離開後，原任命Davide Renne接任新創意總監職位，他上任僅10天卻傳出因病去世的消息，震撼時尚圈，直至1月底才確定由Adrian Appiolaza正式接手此位。Adrian Appiolaza畢業於中央聖馬丁學院，在極簡女王Phoebe Philo提拔之下曾進入Cholé，也與 JW Anderson 一起擔任 Loewe女裝總監，經歷非常豐富。

名為「Collection 0」的2024秋冬女裝系列，意味著MOSCHINO歸零開始，Adrian Appiolaza在設計上遵循經典的剪裁語言，作為衣櫥中必備選項的風衣、圍巾、訂製西裝、領帶一一被顛覆，改寫出屬於MOSCHINO式的混搭效果，領帶變成腰帶或隨意灑落在身上、長襪掛在肩上，不拘一格毫無既定模式，呈現灑脫樣貌。





▲精準廓形的風衣搭配法棍麵包造型包款。（圖／品牌提供）

▲錯視印花、混搭手法。（圖／品牌提供）

而Franco Moschino在1985年首次亮相的雲彩印花也重新現世，被裝飾在蓬潤的裙襬上，顯得更自由更奔放。作為品牌的標誌性特色，錯視畫技術仍佔有一席之地，透過印花肩帶和條紋傳遞出玩味巧思；帶有反叛意涵的設計語彙「？」、「黃色笑臉」依舊是屬於MOSCHINO獨特的構思方式。





▲雲朵印花。（圖／品牌提供）